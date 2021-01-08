Собор Пресвятої Богородиці: головні традиції і заборони свята

Анна Паскевич Свята 08:00, 8.01.2021

У п'ятницю, 8 січня, православні християни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Цей день здавна вважався особливо важливим для жінок, оскільки присвячений він прославлянню Божої Матері.

OBOZREVATEL розповідає про головні традиції свята, його історію, прикмети і заборони.

Собор Пресвятої Богородиці: що це за свято

Собор Пресвятої Богородиці відзначається православною церквою наступного дня після Різдва Христового. Свято було офіційно засновано 681 року на Шостому Вселенському соборі.

Цього дня віряни з подячними та хвалебними піснями звертаються до Божої матері, яка з волі Господа народила Ісуса Христа. Також 8 січня вшановують пам'ять чоловіка Діви Марії святого Йосипа, предка Ісуса Христа по плоті царя Давида, а також "брата Господнього", сина Йосифа від першого шлюбу святого Якова.

Собор Пресвятої Богородиці відзначається наступного дня після Різдва Христового
Wikipedia

Традиції в Собор Пресвятої Богородиці

  • Свято вважалося особливо важливим для жінок – цього дня вони відвідували повитух, які приймали в них пологи, пригощали їх хлібом і пирогами. Вважалося, що це принесе щастя тому, хто дарує, а також легкі пологи вагітним.

  • Частування приносили на освячення до церкви, частину залишали в храмі.

  • Цього дня також моляться святому Давиду. Вважається, що він покрвительствує музикантам, допомагає побороти гнів і злість.

8 січня починали колядувати жіночі компанії
khm.gov.ua

  • У Собор Пресвятої Богородиці починали колядувати й жіночі компанії (в Різдво колядують тільки чоловіки).

  • Колядників у цей час обов'язково потрібно впустити в дім і обдарувати частуваннями: вважається, що це принесе родині щастя, достаток, мир і спокій.

  • У деяких регіонах України до світанку запалювали дідуха, стрибали через вогонь і переганяли домашніх тварин, оскільки вважалося, що вночі "гуляють відьми".

Собор Пресвятої Богородиці присвячено прославлянню Божої Матері
Pixabay

Що не можна робити в Собор Пресвятої Богородиці

  • Працювати, особливо вагітній жінці та її чоловікові, навіть у разі крайньої необхідності, – вважалося, що інакше в пари народиться дитина з фізичними вадами: шестипала, безпала або з врослими пальцями.

  • Займатися рукоділлям і будь-якими ремеслами.

  • Злитися, сваритися, сперечатися, лаятися.

Прикмети 8 січня

  • Завірюха і мороз – до холодного літа.

  • Сніг липне до рук – до потепління.

  • Вітер дме з півночі – до холоднечі.

Молитва в Собор Пресвятої Богородиці

Молитва в Собор Пресвятої Богородиці

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які християнські свята відзначаються в Україні в січні 2021 року. Також повідомлялося коли прийнято колядувати, щедрувати, засівати та як правильно це робити.

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