Собор Пресвятої Богородиці: головні традиції і заборони свята
У п'ятницю, 8 січня, православні християни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Цей день здавна вважався особливо важливим для жінок, оскільки присвячений він прославлянню Божої Матері.
OBOZREVATEL розповідає про головні традиції свята, його історію, прикмети і заборони.
Собор Пресвятої Богородиці: що це за свято
Собор Пресвятої Богородиці відзначається православною церквою наступного дня після Різдва Христового. Свято було офіційно засновано 681 року на Шостому Вселенському соборі.
Цього дня віряни з подячними та хвалебними піснями звертаються до Божої матері, яка з волі Господа народила Ісуса Христа. Також 8 січня вшановують пам'ять чоловіка Діви Марії святого Йосипа, предка Ісуса Христа по плоті царя Давида, а також "брата Господнього", сина Йосифа від першого шлюбу святого Якова.
Традиції в Собор Пресвятої Богородиці
Свято вважалося особливо важливим для жінок – цього дня вони відвідували повитух, які приймали в них пологи, пригощали їх хлібом і пирогами. Вважалося, що це принесе щастя тому, хто дарує, а також легкі пологи вагітним.
Частування приносили на освячення до церкви, частину залишали в храмі.
Цього дня також моляться святому Давиду. Вважається, що він покрвительствує музикантам, допомагає побороти гнів і злість.
У Собор Пресвятої Богородиці починали колядувати й жіночі компанії (в Різдво колядують тільки чоловіки).
Колядників у цей час обов'язково потрібно впустити в дім і обдарувати частуваннями: вважається, що це принесе родині щастя, достаток, мир і спокій.
У деяких регіонах України до світанку запалювали дідуха, стрибали через вогонь і переганяли домашніх тварин, оскільки вважалося, що вночі "гуляють відьми".
Що не можна робити в Собор Пресвятої Богородиці
Працювати, особливо вагітній жінці та її чоловікові, навіть у разі крайньої необхідності, – вважалося, що інакше в пари народиться дитина з фізичними вадами: шестипала, безпала або з врослими пальцями.
Займатися рукоділлям і будь-якими ремеслами.
Злитися, сваритися, сперечатися, лаятися.
Прикмети 8 січня
Завірюха і мороз – до холодного літа.
Сніг липне до рук – до потепління.
Вітер дме з півночі – до холоднечі.
Молитва в Собор Пресвятої Богородиці
Раніше OBOZREVATEL розповідав, які християнські свята відзначаються в Україні в січні 2021 року. Також повідомлялося коли прийнято колядувати, щедрувати, засівати та як правильно це робити.