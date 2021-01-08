Собор Пресвятої Богородиці: головні традиції і заборони свята

У п'ятницю, 8 січня, православні християни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Цей день здавна вважався особливо важливим для жінок, оскільки присвячений він прославлянню Божої Матері.

OBOZREVATEL розповідає про головні традиції свята, його історію, прикмети і заборони.

Собор Пресвятої Богородиці відзначається православною церквою наступного дня після Різдва Христового. Свято було офіційно засновано 681 року на Шостому Вселенському соборі.

Цього дня віряни з подячними та хвалебними піснями звертаються до Божої матері, яка з волі Господа народила Ісуса Христа. Також 8 січня вшановують пам'ять чоловіка Діви Марії святого Йосипа, предка Ісуса Христа по плоті царя Давида, а також "брата Господнього", сина Йосифа від першого шлюбу святого Якова.

Свято вважалося особливо важливим для жінок – цього дня вони відвідували повитух, які приймали в них пологи, пригощали їх хлібом і пирогами. Вважалося, що це принесе щастя тому, хто дарує, а також легкі пологи вагітним.

Частування приносили на освячення до церкви, частину залишали в храмі.

Цього дня також моляться святому Давиду. Вважається, що він покрвительствує музикантам, допомагає побороти гнів і злість.

У Собор Пресвятої Богородиці починали колядувати й жіночі компанії (в Різдво колядують тільки чоловіки).

Колядників у цей час обов'язково потрібно впустити в дім і обдарувати частуваннями: вважається, що це принесе родині щастя, достаток, мир і спокій.

У деяких регіонах України до світанку запалювали дідуха, стрибали через вогонь і переганяли домашніх тварин, оскільки вважалося, що вночі "гуляють відьми".

Працювати, особливо вагітній жінці та її чоловікові, навіть у разі крайньої необхідності, – вважалося, що інакше в пари народиться дитина з фізичними вадами: шестипала, безпала або з врослими пальцями.

Займатися рукоділлям і будь-якими ремеслами.

Злитися, сваритися, сперечатися, лаятися.

Завірюха і мороз – до холодного літа.

Сніг липне до рук – до потепління.

Вітер дме з півночі – до холоднечі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які християнські свята відзначаються в Україні в січні 2021 року. Також повідомлялося коли прийнято колядувати, щедрувати, засівати та як правильно це робити.