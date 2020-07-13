Собор 12 апостолів: що не можна робити в свято

У понеділок, 13 липня, православні віряни відзначають Собор дванадцяти апостолів. Цей день присвячено пам'яті найближчих учнів Ісуса Христа.

У народі свято відоме під скороченою назвою Дванадцять апостолів. Про традиції, історію і заборони цього дня читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія свята

До числа 12 апостолів, покликаних Ісусом Христом, входили: Петро і його брат Андрій, Іоанн Богослов і його брат Яків Заведеїв, Філіпп, Варфоломій, Євангеліст Матвій і його брат Яків Алфеїв, Фома, Фаддей, Симон Кананіт та Юда Іскаріотський. Згодом Іуду, який зрадив Христа, замінив Матфій.

Відомості про життя 12 апостолів містяться в Євангелії і Діяннях святих апостолів, а також у Священному Переданні. Перші згадки про свято на честь апостолів зустрічаються з IV століття.

Собор Дванадцяти апостолів. Візантійська ікона, початок XIV століття Wikipedia

Традиції на Дванадцять апостолів

У народі на Дванадцять апостолів традиційно відзначали середину літа. У кращому своєму одязі люди вирушали на покіс.

Після роботи в селищах влаштовували народні гуляння, що тривали до пізньої ночі. У деяких регіонах на свято наряджали солом'яну ляльку і ходили з нею по вулиці під пісні, частівки і танці. Після ходи опудало кидали до річки.

Віряни на Дванадцять апостолів йдуть до церкви і ставлять свічки учням Ісуса Христа. Також є традиція, як і на Великдень, обмінюватися фарбованими вареними яйцями цього дня, а головною стравою свята вважається будь-яка їжа, приготована з яєць.

На Дванадцять апостолів віряни йдуть до церкви і ставлять свічки найближчим учням Ісуса Христа ілюстративне / Pixabay

Прикмети на 13 липня

Вранці випала роса – з ранку до ночі буде жарко і сонячно. Немає роси – піде дощ.

Жовті хмари – до швидкого дощу.

Вівці грають у "квача" і бекають – до дощу.

Зозуля кує – літнє тепло протримається довго.

Якщо з Дванадцяти апостолів соловей співає ще днів 5-6 – погода до кінця літа буде теплою і ясною, а морози прийдуть пізно.

За прикметами на Дванадцять апостолів судили про погоду ілюстративне / Pixabay

Що не можна робити в Дванадцять апостолів

У цей день прощення гріхів і недоліків не прийнято згадувати про слабкість, яку проявив Петро, тричі зрікшись Ісуса, і про зраду Юди. Обидва після скоєного щиро розкаялися.

Не варто в свято відмовляти людям, які просять про допомогу.

Не можна лаятися, конфліктувати, лихословити, думати про погане.

Молитва до дванадцяти апостолів

О святии апостоли Христовы: Петре и Андрее, Иакове и Иоанне, Филиппе и Варфоломее, Фомо и Матфее, Иакове и Иудо, Симоне и Матфие! Услышите наши молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимые, и помозите нам, рабам Божиим (имена), вашим всемощным пред Господем ходатайством, избавитися от всякаго зла и вражия лести, твердо же преданную вами веру православную сохраняти, в ней же вашим предстательством ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя нашего умалени будем, но мирное зде поживем житие и сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго и покланяемаго Бога, ныне и присно и во веки веков.

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