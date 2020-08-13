Шулики на Маковія: як приготувати смачні ласощі на свято

На свято Маковія (або Медовий Спас), яке православні християни відзначають щороку 14 серпня, українці полюбляють випікати традиційні страви, щоб зробити застілля різноманітним і особливим.

Тому в перший з трьох Спасів господиням рекомендують приготувати шулики з маком. Це пісний пшеничний корж, який ламають на шматочки й заливають водою з маком та медом або цукровим сиропом. Про прості та цікаві рецепти цієї обрядової страви пише видання "Сьогодні".

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Шулики на кефірі з маком

Інгредієнти для коржів:

1 кг борошна

2 яйця

2 склянки кефіру або кислого молока

1 ч.л. соди (з гіркою)

Дрібка солі

1,5-2 ст.л. цукру

Трохи олії

Інгредієнти для медово-макової заправки:

200-250 г маку

0,5 склянки цукру

2 ст.л. меду

2 склянки охолодженої кип'яченої води

Приготування:

Спочатку замісити тісто для коржів. У велику миску насипати 3/4 від загальної кількості борошна. Перемішати його з содою і сіллю, а потім вбити яйця. Додати цукор і кефір, замісити тісто, при необхідності додаючи борошно. Готовому тісту дати трохи відпочити, а тим часом приготувати заправку. Для цього промитий (а можна і злегка проварений) мак подрібнити з цукром в блендері. У воді розчинити мед і з'єднати його з цукрово-маковою масою. Тісто розділити на кілька частин, розкачати кожну в круг, рівний діаметру вашої сковороди. Злегка наколоти кожен корж виделкою і обсмажити з двох сторін до готовності, кожен раз трохи змащуючи сковорідку олією. Готові коржі злегка остудити, а потім розламати їх на шматочки і залити медово-маковою заправкою. Шулики перед вживанням повинні просочитися цією сумішшю.

Шулики (ілюстрація) Vgorode.ua

OBOZREVATEL пропонує переглянути рецепти інших страв з маком.

Шулики медові з маком

Інгредієнти для тіста:

3 ст.л. сметани

1 яйце

2 ст.л. цукру

100 г розтопленого масла або маргарину

Борошно

Інгредієнти для макової заливки:

1 стакан маку

3/4 склянки цукру

2 склянки води

Приготування:

Розтерти яйце, цукор, сметану і масло. Поступово додаючи борошно, замісити тісто, що не липне до рук. Тонко розкачати тісто на аркуші пергаменту, перенести на деко. Розрізати тісто на квадратики приблизно 1,5х1,5 см. Кожен квадратик наколоти виделкою. Поставити деко з тістом в духовку, випікати при 180 ºС до золотистого кольору. Тим часом взяти невелику каструльку, всипати в неї мак і цукор, влити воду, поставити на вогонь і готувати 5-7 хвилин, поки цукор не розплавиться. Вийняти деко, перекласти печиво в миску. Залити його гарячою маковою сумішшю, перемішати і накрити кришкою. Залишити на кілька годин (а краще на ніч) просочуватися.

Шулики з маком (ілюстрація) Фото: Depositphotos

Шулики з медом

Інгредієнти для тіста:

1 яйце

70 г розтопленого масла

1 ст.л. меду

Пшеничне борошно

Інгредієнти для заливки:

2 склянки маку

2 ст.л. меду

Приготування:

Розпарити мак в окропі, а потім перетерти з допомогою блендера або ступки до появи макового молочка. Перемішати з медом. З'єднати в мисці яйце, розтоплене масло і борошно. Має вийти м'яке, не дуже круте тісто. Розкачати його в досить тонкий корж, спекти його в духовці або посмажити на сковороді. Готові шулики поламати на шматочки і залити маково-медовою сумішшю.

Шулики медові з маком (ілюстрація) Скриншот YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Православна церква України розвінчала міф про те, що традиція освячувати мак на свято Маковія пішла від мучеників Маккавеїв.