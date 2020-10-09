Шміні-Ацерет і Симхат-Тора 2020: традиції та привітання зі святом
Єврейське свято Шміні-Ацерет і Симхат-Тора настає одразу після святкування Суккот. 2020 року воно припадає на 9-11 жовтня.
OBOZREVATEL розповідає про традиції свята, а також публікує оригінальні привітання.
Традиції Шміні-Ацерет і Симхат-Тора
У діаспорі свято відзначається два дні: перший день присвячують Шміні-Ацерет і молитві про дощ, другий – Симхат-Тора, який знаменує завершення річного циклу читання Тори і початок нового.
В Ізраїлі, де святкування займає один день, Шміні-Ацерет збігається з Симхат-Тора. У Шміні-Ацерет виконуються всі ритуали Симхат Тора – акафот і завершення річного циклу читання Тори.
Привітання з Шміні-Ацерет і Симхат-Тора
Друзі, вітаємо вас зі святом Шміні Ацерет і Симхат Тора! Бажаємо вам в кожному дні нового року радості і зростання у Святому Дусі в пізнанні любові Месії Йешуа! Шалом!
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Вітаємо зі святами на честь продовження Суккота і найголовнішої Книги!
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Вітаємо вас з Шміні-Ацерет і Симхат Тора. Ми повинні порадіти тому, що в нас є Тора. Ми знову починаємо її читати, заново проймаючись давньою єврейською мудрістю і дотримуючись заповіді Господа.
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За матеріалами: il4u.org.il, shabbatshalomvilnius.wordpress.com.