Шкільна форма в СРСР: як виглядала і чому зараз популярна. фото

Шкільна форма була невід'ємним атрибутом шкіл у СРСР. У ті часи в дітей не було вибору – носити її або не носити, відвідування уроків без форми вважалося грубим порушенням і каралося як мінімум викликом батьків.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як виглядала радянська шкільна форма і чому вона так популярна зараз.

Шкільна форма в СРСР Pinterest

Шкільна форма СРСР фактично була аналогом гімназійної форми царської Росії. Вона теж являла собою сукню і фартух: білий для свят, чорний для будніх днів.

Учениці початкової школи носили сукні коричневого кольору, середньої – синього, старшокласниці – зеленого. На шкільні бали дівчата приходили в білих сукнях.

Єдина шкільна форма в СРСР була введена в епоху Йосипа Сталіна. Для хлопчиків це були сірі штани та сорочка, широкий ремінь і кашкет з кокардою. Для дівчаток форма, як і раніше, складалася з коричневої сукні та фартуха.

Шкільна форма для дівчаток в СРСР Pinterest

Варто зазначити, що навіть невеликі експерименти з довжиною радянської шкільної форми або її фасоном суворо каралися адміністрацією навчального закладу. Крім того, жодні стрижки для дівчаток не були допустимі, обов'язковими були коси з бантами.

Однак найбільш дратівливим елементом радянської шкільної форми, напевно, були піонерські краватки. І якщо перші півроку школярі носили їх з гордістю, бо вони відрізняли їх від третьокласників, то до 5-го класу червона краватка перетворювалася для них на щоденну мороку.

Піонерські краватки в СРСР Pinterest

Святкова шкільна форма в СРСР Pinterest

Так, піонерську краватку слід було щоранку прасувати злегка теплою праскою, бо надто гаряча плавила синтетику. Зазначимо, що піонерська краватка коштувала цілих 3 рублі 50 копійок, тоді як хліб – 22 копійки.

І якщо хлопчики могли заховати краватку під піджак, то в дівчаток він завжди був на виду, тому щоденного прасування уникнути їм не вдавалося.

З розвалом СРСР шкільна форма була скасована. Нині багато хто називає плюсом такого одягу те, що всі діти одягнені однаково, а значить, у певному сенсі, рівні.

Святкова шкільна форма в СРСР Pinterest

Шкільна форма для хлопчиків і дівчаток в СРСР Pinterest

Радянська шкільна форма Pinterest

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