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28 травня • оновлено в 22:42
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Шавуот 2020: що святкують у єврейську П'ятидесятницю

1.8т
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Одне з головних єврейських свят – Шавуот, або П'ятидесятниця в іудаїзмі, – відзначається щороку в різні дати. 2020 року це 29 травня.

Шавуот є одним з трьох паломницьких свят, яким святкується дарування Тори євреям на горі Синай при Виході з Єгипту. Так, за переказами, саме цього дня Мойсей отримав скрижалі Завіту з десятьма заповідями. Детальніше про свято, його традиції та заборони розповідає OBOZREVATEL.

Шавуот 2020

Шавуот 2020

Pixabay

Історія свята Шавуот

У перекладі з івриту "шавуот" означає "тижні", тобто сім тижнів, які відраховуються з другого дня Песаха. Шавуот святкують 6-го числа місяця сиван, на 50 день омера.

За біблійними переказами, на 50-й день після Виходу з Єгипту євреї наблизилися до гори Синай і отримали від Бога Тору, таким чином уклавши з Ним договір бути Йому "царством священиків та народом святим", тобто всім серцем виконувати дані десять заповідей і по всьому світу поширювати знання про Бога.

Свято є вихідним днем в Ізраїлі, а за межами Землі Ізраїльської відзначається два дні. Так, 2020 року Шавуот починається після заходу сонця 28 травня і триватиме до заходу сонця 30 травня.

Мойсей отримує Скрижалі Заповіту, Синай, монастир Святої Катерини

Мойсей отримує Скрижалі Заповіту, Синай, монастир Святої Катерини

pravoslavie.ru

Традиції в Шавуот

У Шавуот, як і в багато інших свят у євреїв, святкують не лише певну подію, але й початок нового сезону. Зазвичай Шавуот відзначався в період, коли починалися жнива пшениці.

У стародавні часи у євреїв цього дня існувала традиція робити друге приношення в Храмі. Для цього з пшениці свіжого помелу пекли два короваї та несли їх до Храму. Також жертвували найкращі перші плоди, фрукти.

Зараз у Шавуот у синагогах виносять сувій Тори і читають про те, як вона була дарована, розповідають про закони святкування Шавуот, зачитують текст десяти заповідей. Також є традиція всю ніч напередодні свята читати Тору.

Шавуот

Шавуот

Depositphotos

Святковий стіл у Шавуот

На святковий стіл у Шавуот традиційно подають молочну і борошняну їжу: пироги, торти, сир, кисломолочний сир, сметану, млинці, пиріжки – на честь того, що євреї після повернення до табору з гори Синай, задовольнялися молочною їжею.

Перед обідом на Шавуот їдять щось молочне, а м'ясні страви подаються пізніше в окремому посуді.

Свято врожаю

У сільськогосподарських регіонах Шавуот святкується як веселе свято першого врожаю, коли достигають сім видів, згаданих у Торі: ячмінь, пшениця, інжир, виноград, маслини, гранати та фініки.

До свята будинки та синагоги прикрашають зеленню, квітами і фруктами, а вікна – паперовими прикрасами. Діти вирушають на навчання в Шавуот вбрані вінками та з кошиками свіжих фруктів.

Шавуот відзначають ще як свято врожаю

Шавуот відзначають ще як свято врожаю

Pixabay

Що не можна робити в Шавуот

У дні святкування Шавуот не можна працювати. Дозволяється лише приготування їжі та перенесення вогню.

Також категорично забороняється поститися. Уже ввечері з настанням свята прийнято влаштовувати трапезу.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Ізраїль
Теги
релігія традиции свято Історія заборона
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