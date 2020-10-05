Що відзначають 6 жовтня: прикмети на Зачаття Іоанна Предтечі та інші свята

6 жовтня православні християни відзначають зачаття славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна – одного з найбільш шанованих святих. Також у народі відзначається Іраїда (Раїса) Спірна.

У цей день є низка заборон, а прикмети розкажуть про те, якою буде погода в найближчому майбутньому. Детальніше – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Зачаття Іоанна Предтечі: історія і традиції

Великий пророк, Предтеча і Хреститель Господній Іоанн – один із найбільш шанованих православних святих. З народженням Хрестителя пов'язано перше чудо в його житті. Його батько, священник Захарія і дружина Єлизавета були літніми і бездітними людьми. Якось Захарія здійснював богослужіння в Єрусалимському храмі, де побачив Божого посланника – архангела Гавриїла. Той оголосив йому про швидке народження сина, який буде великий перед Богом, а його місією буде "людей спорядити для Господа".

З давніх-давен на Зачаття Іоанна Предтечі було прийнято готуватися до довгої зими, добре протоплювати будинок і утеплювати його, наводити порядок, позбавлятися від старих і непотрібних речей.

Іраїда Спірна

Цього дня відзначали пам'ять діви Раїси (Іраїди) Олександрійської. Святу мученицю стратили за імператора Максиміліана на початку IV століття.

На Русі в цей день було прийнято приваблювати удачу та гроші. Люди, у яких були проблеми з достатком, ворожили про свою долю. Для цього потрібно було підійти до місця злиття двох річок і набрати в два глечики однакову кількість води. Потім ці глечики потрібно було принести додому і спостерігати, з якого вода випарується швидше. Якщо раніше почне спадати вода, набрана з більш повноводної річки, значить грошові негаразди продовжуватимуться.

Щоб бути завжди з прибутком, у гаманець клали монетку з вадою, але обов'язково не підібрану на дорозі, а отриману від кого-небудь – на сплату праці, за проданий товар або на решту.

Прикмети 6 жовтня

Журавлі відлетіли – осінь до зими перевалила.

Великий урожай горіхів, а грибів мало – зима буде холодною.

Кішка вмивається лівою лапкою – до поганої погоди.

Польові миші на село рушили – до суворої зими.

Півень уночі заспівав – насувається негода.

Високий бур'ян – до сніжної зими.

Що не можна робити 6 жовтня

У цей день не можна рахувати свої біди. Наші предки думали, що так можна накликати ще одне лихо.

Також заборонено лихословити та лаятися.

Не варто зловживати алкоголем – це може сильно "вдарити" по здоров'ю.

Не можна заздрити – за повір'ям, весь негатив повернеться сторицею.

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