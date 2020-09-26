Що відзначають 27 вересня: прикмети на Воздвиження Хреста Господнього

27 вересня 2020 року в Україні відзначають День туризму та День працівників машинобудівної галузі. Також православна церква святкує Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День туризму в Україні

В Україні День туризму щорічно відзначається 27 вересня. Свято було встановлено в офіційному календарі у 1998 році, указом другого президента Леоніда Кучми. День туризму не є неробочим днем, якщо не випадає на вихідний.

День туризму в Україні: коли відзначають. gztslovo.ru

День машинобудівника в Україні

Щороку, в четверту неділю вересня, Україна відзначає День працівників машинобудівної галузі. Це професійне свято встановив перший президент країни Леонід Кравчук, своїм указом від 1993 року. Його мета – підтримка ініціативи працівників приладобудування і машинобудування.

День машинобудівника в Україні: коли відзначають. znaj.ua

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

27 вересня віруючі згадують набуття і воздвиження рівноапостольною царицею Оленою і патріархом Єрусалимським Макарієм Хреста, на якому був розп'ятий Господь Ісус Христос і який згодом став одним з головних символів християнства. Це одне з 12 головних свят православної церкви.

Воздвиження Хреста Господнього: що це за свято. prm.ua

Вранці в цей день в церквах та храмах відбуваються урочисті служби. Парафіяни купують три свічки, якими хрестять кути та двері в будинку, читаючи при цьому молитву.

Прикмети на 27 вересня

Прикмети на 27 вересня. pinterest.com

Птахи відлетіли у вирій – до суворої зими.

Павутина стелиться – до тепла.

Хороший урожай щавлю – до теплої зими.

Гуси високо летять – до тривалої осені.

Непогоже бабине літо – до сухої осені.

Холодний північний вітер дме – до спекотного літа наступного року.

Що не можна робити 27 вересня

У цей день не можна ходити в ліс, оскільки змії повзуть в укриття.

Також не дозволяється важко працювати, прибирати, шити, прати та займатися рукоділлям.

27 вересня строго заборонено лаятися і злитися.

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