Що відзначають 27 вересня: прикмети на Воздвиження Хреста Господнього
27 вересня 2020 року в Україні відзначають День туризму та День працівників машинобудівної галузі. Також православна церква святкує Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.
День туризму в Україні
В Україні День туризму щорічно відзначається 27 вересня. Свято було встановлено в офіційному календарі у 1998 році, указом другого президента Леоніда Кучми. День туризму не є неробочим днем, якщо не випадає на вихідний.
День машинобудівника в Україні
Щороку, в четверту неділю вересня, Україна відзначає День працівників машинобудівної галузі. Це професійне свято встановив перший президент країни Леонід Кравчук, своїм указом від 1993 року. Його мета – підтримка ініціативи працівників приладобудування і машинобудування.
Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього
27 вересня віруючі згадують набуття і воздвиження рівноапостольною царицею Оленою і патріархом Єрусалимським Макарієм Хреста, на якому був розп'ятий Господь Ісус Христос і який згодом став одним з головних символів християнства. Це одне з 12 головних свят православної церкви.
Вранці в цей день в церквах та храмах відбуваються урочисті служби. Парафіяни купують три свічки, якими хрестять кути та двері в будинку, читаючи при цьому молитву.
Прикмети на 27 вересня
Птахи відлетіли у вирій – до суворої зими.
Павутина стелиться – до тепла.
Хороший урожай щавлю – до теплої зими.
Гуси високо летять – до тривалої осені.
Непогоже бабине літо – до сухої осені.
Холодний північний вітер дме – до спекотного літа наступного року.
Що не можна робити 27 вересня
У цей день не можна ходити в ліс, оскільки змії повзуть в укриття.
Також не дозволяється важко працювати, прибирати, шити, прати та займатися рукоділлям.
27 вересня строго заборонено лаятися і злитися.
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