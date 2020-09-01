Що відзначають 2 вересня: прикмети і заборони на цей день

У середу, 2 вересня в Україні відзначають День нотаріату. Християни вшановують пам'ять біблійного пророка Самуїла, в народному календарі свято отримало назву Самійла день.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День нотаріуса в Україні

Професійне свято офіційно святкується з 2010 року після указу президента від 22 лютого. Українська нотаріальна палата звернулася до Віктора Ющенка з проханням організувати цю подію.

2 вересня в Україні відзначають День нотаріату Pixabay

Понад п'ять тисяч осіб складають корпус нотаріусів України. Вони засвідчують різноманітні угоди, надають юридичну силу найрізноманітнішим документам. Ці дії вимагають граничної уважності, точного наслідування буквально кожної букви закону. Створення професійного свята нотаріусів – це визнання сумлінного виконання ними своїх дуже важливих для клієнтів обов'язків.

Самійла день

Пророка Самуїла вважали заступником усіх чоловіків. Він був останнім суддею Ізраїлю. Коли Самуїл виріс, мати привела його до скинії в місті Сілом. Там він довго служив. Вважається, що Бог відкрив Самуїлу майбутнє єврейського народу.

Прикмети на 2 вересня: якою буде погода Pixabay

Філістимляни вторглися в межі землі Обітованої, лише тоді євреї згадали про існування Бога і звернулися до нього. Але це не допомогло народу. Проте молитва Самуїла позбавила євреїв від влади філістимлян. Після всіх випробувань пророк керував народом 40 років.

На Русі в цей день особливо шанувалися чоловіки і їхні праці. Жінки намагалися всіляко догоджати своїм обранцям і готували для них найсмачнішу їжу. На столах традиційно були страви з грибів, картоплі і буряка.

Прикмети 2 вересня:

Журавлі летять високо і неспішно – до теплої осені.

Багато горобини – до частих дощів восени.

Хмари високо пливуть – на гарну погоду.

Кроти ями риють на північ – до сніжної зими.

Багато мишей – до холодної зими.

Чого не можна робити 2 вересня:

Не варто стригти волосся або проводити будь-які інші процедури краси.

Не можна лаятися і використовувати в мовленні нецензурні слова.

У жодному разі не потрібно залишати без нагляду дитину, інакше можна спровокувати безліч її хвороб.

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