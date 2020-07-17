Що відзначають 18 липня: свята, прикмети і що не можна робити в цей день

18 липня 2020 року за православним календарем вшановують пам'ять преподобного Опанаса Афонського, в народі ця дата називається Свято Місяця.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 18 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День Опанаса або Свято Місяця

Народне свято День Опанаса відзначається 18 липня (за старим стилем – 5 липня). У церковному календарі день присвячується пам'яті преподобного Опанаса Афонського. Інші назви свята: "Опанас", "Місяцеве свято", "Місячне свято". На Русі цей день був повністю присвячений місяцю.

Опанасів день або Місяцеве свято: що не можна робити Рixabay

Преподобний Опанас Афонський народився в місті Трапезунді і рано осиротів. Його виховувала благочестива черниця, а він в усьому намагався наслідувати названу матір – в навичках чернечого життя, в пості і в молитвах. Пізніше він прийняв постриг в Кіминському монастирі. За переказами, кілька разів до Опанаса була сама Богородиця.

На Русі на Опанаса відзначали Місяцеве свято. Увечері виходили на вулицю і дивилися, як місяць "грається" в небі: перебігає з місця на місце, змінює колір, то ховається за хмари, то знову показується. Вважалося, що так місяць святкує свій день. Така "гра" віщувала хороший урожай. Також говорили, що якщо цього вечора спостерігати за місяцем, то сил в людині додасться.

Прикмети на 18 липня:

Якщо на Опанаса місяць на заході грає – до врожаю хліба.

Якщо місяць світить ясно – осінь буде сухою і теплою.

Скорий дощ віщують хмари, жовті, як мідь, а також випаровування, що піднімаються хмарою над ямами.

Народженим 18 липня захищає місяць. Носити їм слід камінь александрит.

Що не можна робити 18 липня:

В Місяцеве свято не можна сумувати і злитися. Це відштовхне удачу на цілий рік.

Не можна брехати, розкривати свої і чужі секрети, обговорювати інших людей. Це загрожує вкрай неприємними наслідками.

Не потрібно починати ремонт. Навіть дрібні ремонтні роботи або поклейку шпалер робити не варто – вважається, що зроблене довго триматися не буде. До того ж високий ризик отримати травму або поранитися.

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