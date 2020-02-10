Що приготувати в День святого Валентина: топ-5 рецептів до 14 лютого

Якщо ви вирішили відзначити День Валентина вдома, варто продумати святкове меню: адже в цей особливий день до столу прийнято подавати вишукані та незвичайні страви.

Важливо не тільки врахувати смаки коханої людини, але й не залишити без уваги романтичне оформлення їжі. До свята OBOZREVATEL дасть кілька порад, що приготувати на День святого Валентина, щоб порадувати свою другу половинку.

1. Торт у формі серця на День святого Валентина

Торт до Дня святого Валентина Pinterest

Так, головною прикрасою святкової вечері і приємним сюрпризом може стати красивий торт на День святого Валентина, приготований вами власноруч. Наприклад, це може бути шоколадний торт у формі серця.

Для його приготування знадобиться спеціальна форма, тефлонова або силіконова, придбати яку можна в будь-якому господарському магазині.

Інгредієнти для тіста: яйця – 6 штук, цукор – 180 грам, крохмаль картопляний – 75 грам,

борошно – 75 грам, розпушувач – 2 чайні ложки, какао – 3 столові ложки, ванілін.

Цукровий сироп для просочення: цукор – 1 стакан, вода – 1 стакан, коньяк – 40 мл.

Шоколадний крем: масло вершкове – 120 грамів, молоко – 180 мл, цукрова пудра – 330 грамів, шоколад або кувертюр – 225 грамів, какао – 25 грам.

Приготування:

2. Піца у формі серця на День Закоханих

Піца до Дня святого Валентина Pinterest

Хорошою стравою, приготованою в День святого Валентина, буде й піца у формі серця, яка замішується на оливковій олії і окропі. Пропонуємо такий варіант приготування:

3. Салат "Гранатове серце"

Салат "Гранатове серце" також ідеально підійде для Дня закоханих. Для його приготування потрібні: відварена куряча грудка – 1 шт., волоські горіхи – 80 г, твердий сир – 180 г, буряк – 1 шт., гранат – 1 шт., варені яйця – 5 шт., майонез – 200 г, сіль, перець за смаком.

Салат "Гранатове серце" до Дня святого Валентина Pinterest

Приготування: курку нарізати дрібними кубиками, цибулю – півкільцями і обсмажити. Буряк, сир і яйця окремо натерти на крупній тертці, гранат розібрати на зерна. Далі викладати шарами в наступній послідовності: куряче філе, обсмажену цибулю, майонез, яйця з невеликою кількістю солі, сир, волоські горіхи, майонез, буряк, майонез, зерна граната.

4. Суші у формі серця

Суші в День святого Валентина Pinterest

Суші у вигляді сердечок у День святого Валентина ви можете замовити в японському ресторані або ж приготувати самі. Для цього ролам необхідно надати спеціальну форму.

5. Полуничний коктейль із шампанським

Коктейль у День святого Валентина Pinterest

У якості романтичної випивки в День святого Валентина прекрасно підійде полуничний коктейль із шампанським. Для його приготування знадобляться: полуничний лікер – 30 мл, нарізана велика свіжа полуниця – 2 шт., охолоджене шампанське – 200 мл.

Приготування: розділити нарізану полуницю і лікер між двома келихами для шампанського, а потім повільно влити шампанське. Подавати такий коктейль слід відразу після приготування.

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