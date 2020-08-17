Що приготувати на Яблучний Спас 2020: найпростіші рецепти страв з яблук

Рецепти з яблук на Спаса: кращі варіанти. Pixabay
У середу, 19 серпня, православні віруючі відзначають Преображення Господнє або Яблучний Спас – велике християнське свято, присвячене події явища Божественної величі і слави Ісуса Христа перед трьома учнями під час молитви.
Основними продуктами в цей день є яблука і мед. За традицією прийнято виготовляти випічку з яблук і готувати інші страви з цих фруктів. OBOZREVATEL розповідає, що краще приготувати на Яблучний Спас і пропонує дізнатися три прості рецепти.
4 яблука;
200 г коричневого цукру;
150 г родзинок;
трохи рослинної олії;
300 г листкового тіста;
1 яйце;
60 мл молока.
Яблучний штрудель: як приготувати Рixabay
Очистіть яблука і видаліть серцевину. Одне яблуко натріть на тертці, а решту розріжте навпіл і наріжте тонкими часточками. Змішайте яблука з цукром і родзинками.
Застеліть деко пергаментом і змастіть олією. Розкачайте тісто у великий прямокутник і акуратно перенесіть на деко. Викладіть начинку і розподіліть уздовж довгої сторони тіста. Накрийте другою половиною тіста і мокрими руками закріпіть краї.
Збийте яйце з молоком, змастіть штрудель і зробіть на ньому поздовжні надрізи. Випікайте при температурі 200 °C 35–40 хвилин, поки штрудель не підрум'яниться.
6 яблук;
200 г вівсяних пластівців;
80 г вершкового масла;
4 столові ложки коричневого цукру;
1 столова ложка кориці;
ванільне морозиво, карамельний соус — за бажанням.
Запечені яблука з начинкою: легкий рецепт "Гастроном"
Очистіть і наріжте кубиками одне яблуко. У решти зріжте верхівки і видаліть м'якоть. Змішайте вівсяні пластівці, масло, цукор і корицю. Потім додайте кубики яблука і акуратно перемішайте.
Покладіть підготовлені яблука в форму, викладіть в них начинку і поставте в розігріту до 200 °C духовку на 35 хвилин.
Перед подачею можна викласти на кожне яблуко по кульці морозива і прикрасити карамеллю.
100 г вершкового масла;
150 г цукру + 2 столові ложки для посипання;
4 яйця;
600 г сиру;
4 столові ложки манної крупи;
4 великих яблука.
Як приготувати сирну запіканку з яблуками: простий рецепт "Гастроном"
Змішайте вершкове масло з цукром. Не перестаючи помішувати, по одному введіть яєчні жовтки. Додайте сир, манку, збиті яєчні білки і перемішайте до однорідної консистенції.
Очистіть яблука і видаліть серцевину. Розріжте їх поперек на вісім часточок, викладіть у форму для запікання і посипте цукром. Зверху розподіліть сирну суміш. Випікайте в розігрітій до 200 °C духовці 50 хвилин. Перед подачею остудіть запіканку.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що треба святити в церкві на Яблучний Спас.
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