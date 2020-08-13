Що приготувати на Маковія: прості рецепти випічки з маком

У п'ятницю, 14 серпня, православні християни відзначають перший з трьох Спасів – Маковий (або Медовий).

Підготуватися до свята допоможуть прості рецепти випічки з маком, якими поділилася ведуча "Сніданку з 1+1" Світлана Хамайко, пише ТСН. Вони не тільки урізноманітнять страви на Маковія, але й порадують вас простотою приготування.

OBOZREVATEL пропонує також докладніше дізнатися про традиції свята, його історії, прикмети і заборони.

Маковий пиріг

Інгредієнти для тіста:

600 г борошна

80 г цукру

1 пакетик ванільного цукру

4 г солі

2 яйця + 1 жовток

7 г дріжджів

50 мл молока

150-200 мл води

60 г масла

Інгредієнти для начинки:

300 г тертого маку

150 г цукру

1 білок

Горіхи, родзинки за смаком

Приготування:

Дріжджі розтираємо з цукром, додаємо 50 мл теплого молока і залишаємо на 15 хвилин. Борошно просіваємо з сіллю, змішати з ванільним цукром. Яйця і жовток перемішуємо з дріжджовою сумішшю, додаємо до борошна і вимішуємо тісто, вливаючи 200 мл води. Тісто має бути досить м'яким. На цьому етапі додаємо розм'якшене вершкове масло, вимішуємо. Накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо підходити на 1,5 -2 години. Перетертий мак ретельно змішуємо з цукром і білком. Якщо використовуємо горіхи і родзинки, підмішуємо їх. Розкачуємо тісто в прямокутний пласт товщиною 5-7 мм, викладаємо на нього начинку і звертаємо в рулет. Гострим ножем розрізаємо рулет уздовж навпіл і переплітаємо 2 половинки між собою, тримаючи їх зрізом вгору. Виріб укладаємо на деко і даємо йому підійти 40 хвилин. Випікаємо пиріг 15 хв за 200 градусів. Температуру духовки зменшуємо до 180 градусів і випікаємо до готовності.

Маковий пиріг (ілюстрація) gazetahm.org

Маково-мигдальний пиріг без борошна

Інгредієнти для бісквітної основи:

160 г перетертого маку

100 г цукру

½ ч. л. кориці

4 шт яєць

½ ч. л. розпушувача

160 г мигдального борошна

Інгредієнти для соусу:

25 г вершкового масла

50 г цукру

100 мл вершків

Інгредієнти для прикраси:

250 г вершкового сиру

100 мл 33% вершків

Цедра 1\2 лимона

50 г цукрової пудри

Ягоди за смаком

Приготування:

Жовтки збиваємо з половиною цукру до збільшення об'єму і повного розчинення цукру (близько 5 хв). Окремо збиваємо білки з цукром до стійкої піни. Змішуємо перетертий мак, мигдалеве борошно, корицю і розпушувач. Підсипаємо отриману суху суміш до збитим жовтків і перемішуємо на низьких обертах або лопаткою. Обережно, порціями вводимо в тісто збиті білки - вони повинні створювати об'єм. Тісто викладаємо у форму діаметром 20-21 см, застелену пергаментом, і випікаємо основу 35-40 хв за 180 градусів. Щоб верхівка пирога не пригоріла, я накриваю форму фольгою дном або від іншої тортівниці більшого діаметра. Через 30 хв. знімаємо фольгу (дно тортівниці) і допікаємо макову основу. Перевіряємо готовність на сухий сірник. Для соусу в маленькому сотейнику змішуємо вершки з цукром, додаємо масло і доводимо до кипіння не середньому вогні. Не збільшуючи вогонь, варимо до карамельного кольору. Гарячий пиріг, який тільки що вийняли з духовки, за допомогою товстої дерев'яної шпажки часто проколюємо. Поливаємо пиріг карамельним соусом, заливаючи його в кожну дірочку. Підготовленій основі даємо добре охолонути за кімнатної температури. Для крему холодні вершки збиваємо і акуратно змішуємо з вершковим сиром і цукровою пудрою. Додаємо в крем цедру половини лимона. Зверніть увагу: цукрова пудра і цедра лимона додаються за смаком. Я б не радила робити сирний крем дуже солодким. На холодну макову основу пирога викладаємо товстим шаром вершковий крем і прикрашаємо ягодами за смаком і гілочками м'яти або меліси.

Маково-мигдальний пиріг без борошна Sweet Twittes

Маковий торт з малиною

Інгредієнти для сметанного бісквіта:

5 яєць

180 г цукру

200 г сметани

1 пакетик ванільного цукру

50 г перетертого маку

2 ч. л. розпушувача

200 г борошна

Цедра лимона

Інгредієнти для лимонного сиропу:

1 лимон (сік + цедра)

30 г цукру

20 мл води

Інгредієнти для малинового/смородинового шару:

400 г малинового пюре без кісточок

130 цукру

1 ст. л. крохмалю

8 г желатину.

Інгредієнти для шоколадного крему:

315 г вершків

180 г лимонного фрешу

440 г білого шоколаду

15 г желатину

400 г вершків для збивання або домашньої сметани

Приготування:

В окремих ємностях збиваємо яйця з цукром і сметану. У сметану додаємо перетертий мак. В яєчну масу кладемо цедру лимона за смаком. Борошно змішуємо з розпушувачем. Яєчну і сметанну маси перемішуємо і порціями вводимо в борошно. Перемішуємо до однорідного тіста і порційно випікаємо з нього 3 коржі за 180 градусів. Для малинового шару замочуємо желатин в 1 ст. л. води. 2-3 ст. л. малинового пюре змішуємо з крохмалем. До решти малинового пюре додаємо цукор і ставимо на вогонь. Малинове пюре нагріваємо, не доводячи до кипіння. У гаряче малинове пюре цівкою вливаємо пюре з крохмалем і, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Знімаємо з вогню, додаємо набряклий желатин і перемішуємо, поки він повністю не розчиниться. Ділимо суміш на 3 частини і розливаємо по формах. Я роблю це напередодні, використовуючи 3 однакові тортівниці, вистелені харчовою плівкою. Для лимонного сиропу всі інгредієнти змішуємо до повного розчинення цукру. Для крему желатин замочуємо в холодній воді. Нагріваємо 315 мл вершків, заливаємо ними подрібнений білий шоколад і перемішуємо до однорідності, потроху вливаючи лимонний фреш. Додаємо в гарячу шоколадну масу з фрешем желатин і перемішуємо, поки він не розчиниться. В окремій посудині збиваємо вершки (сметану) і підмішуємо у шоколадну масу з желатином. Готовий крем ділимо на 3 частини. Збираємо торт. Маковий корж просочуємо лимонним сиропом, кладемо на нього малиновий шар-сюрприз, і накриваємо третиною крему. Шари повторюємо двічі. Готовий торт ставимо в холодильник на 4-6 годин.

Маковий торт з малиною (ілюстрація) Скриншот YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Православна церква України розвінчала міф про те, що традиція освячувати мак на свято Маковія пішла від мучеників Маккавеїв.