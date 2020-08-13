Що приготувати на Маковія: прості рецепти випічки з маком

Ольга Веркалець Свята 19:23, 13.08.2020

У п'ятницю, 14 серпня, православні християни відзначають перший з трьох Спасів – Маковий (або Медовий).

Підготуватися до свята допоможуть прості рецепти випічки з маком, якими поділилася ведуча "Сніданку з 1+1" Світлана Хамайко, пише ТСН. Вони не тільки урізноманітнять страви на Маковія, але й порадують вас простотою приготування.

OBOZREVATEL пропонує також докладніше дізнатися про традиції свята, його історії, прикмети і заборони.

Маковий пиріг

Інгредієнти для тіста:

  • 600 г борошна

  • 80 г цукру

  • 1 пакетик ванільного цукру

  • 4 г солі

  • 2 яйця + 1 жовток

  • 7 г дріжджів

  • 50 мл молока

  • 150-200 мл води

  • 60 г масла

Інгредієнти для начинки:

  • 300 г тертого маку

  • 150 г цукру

  • 1 білок

  • Горіхи, родзинки за смаком

Приготування:

  1. Дріжджі розтираємо з цукром, додаємо 50 мл теплого молока і залишаємо на 15 хвилин. Борошно просіваємо з сіллю, змішати з ванільним цукром.

  2. Яйця і жовток перемішуємо з дріжджовою сумішшю, додаємо до борошна і вимішуємо тісто, вливаючи 200 мл води. Тісто має бути досить м'яким. На цьому етапі додаємо розм'якшене вершкове масло, вимішуємо. Накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо підходити на 1,5 -2 години.

  3. Перетертий мак ретельно змішуємо з цукром і білком. Якщо використовуємо горіхи і родзинки, підмішуємо їх.

  4. Розкачуємо тісто в прямокутний пласт товщиною 5-7 мм, викладаємо на нього начинку і звертаємо в рулет. Гострим ножем розрізаємо рулет уздовж навпіл і переплітаємо 2 половинки між собою, тримаючи їх зрізом вгору. Виріб укладаємо на деко і даємо йому підійти 40 хвилин.

  5. Випікаємо пиріг 15 хв за 200 градусів. Температуру духовки зменшуємо до 180 градусів і випікаємо до готовності.

Маковий пиріг (ілюстрація)
gazetahm.org

Маково-мигдальний пиріг без борошна

Інгредієнти для бісквітної основи:

  • 160 г перетертого маку

  • 100 г цукру

  • ½ ч. л. кориці

  • 4 шт яєць

  • ½ ч. л. розпушувача

  • 160 г мигдального борошна

Інгредієнти для соусу:

  • 25 г вершкового масла

  • 50 г цукру

  • 100 мл вершків

Інгредієнти для прикраси:

  • 250 г вершкового сиру

  • 100 мл 33% вершків

  • Цедра 1\2 лимона

  • 50 г цукрової пудри

  • Ягоди за смаком

Приготування:

  1. Жовтки збиваємо з половиною цукру до збільшення об'єму і повного розчинення цукру (близько 5 хв).

  2. Окремо збиваємо білки з цукром до стійкої піни.

  3. Змішуємо перетертий мак, мигдалеве борошно, корицю і розпушувач. Підсипаємо отриману суху суміш до збитим жовтків і перемішуємо на низьких обертах або лопаткою.

  4. Обережно, порціями вводимо в тісто збиті білки - вони повинні створювати об'єм.

  5. Тісто викладаємо у форму діаметром 20-21 см, застелену пергаментом, і випікаємо основу 35-40 хв за 180 градусів. Щоб верхівка пирога не пригоріла, я накриваю форму фольгою дном або від іншої тортівниці більшого діаметра.

  6. Через 30 хв. знімаємо фольгу (дно тортівниці) і допікаємо макову основу. Перевіряємо готовність на сухий сірник.

  7. Для соусу в маленькому сотейнику змішуємо вершки з цукром, додаємо масло і доводимо до кипіння не середньому вогні. Не збільшуючи вогонь, варимо до карамельного кольору.

  8. Гарячий пиріг, який тільки що вийняли з духовки, за допомогою товстої дерев'яної шпажки часто проколюємо. Поливаємо пиріг карамельним соусом, заливаючи його в кожну дірочку. Підготовленій основі даємо добре охолонути за кімнатної температури.

  9. Для крему холодні вершки збиваємо і акуратно змішуємо з вершковим сиром і цукровою пудрою. Додаємо в крем цедру половини лимона. Зверніть увагу: цукрова пудра і цедра лимона додаються за смаком. Я б не радила робити сирний крем дуже солодким.

  10. На холодну макову основу пирога викладаємо товстим шаром вершковий крем і прикрашаємо ягодами за смаком і гілочками м'яти або меліси.

Маково-мигдальний пиріг без борошна
Sweet Twittes

Маковий торт з малиною

Інгредієнти для сметанного бісквіта:

  • 5 яєць

  • 180 г цукру

  • 200 г сметани

  • 1 пакетик ванільного цукру

  • 50 г перетертого маку

  • 2 ч. л. розпушувача

  • 200 г борошна

  • Цедра лимона

Інгредієнти для лимонного сиропу:

  • 1 лимон (сік + цедра)

  • 30 г цукру

  • 20 мл води

Інгредієнти для малинового/смородинового шару:

  • 400 г малинового пюре без кісточок

  • 130 цукру

  • 1 ст. л. крохмалю

  • 8 г желатину.

Інгредієнти для шоколадного крему:

  • 315 г вершків

  • 180 г лимонного фрешу

  • 440 г білого шоколаду

  • 15 г желатину

  • 400 г вершків для збивання або домашньої сметани

Приготування:

  1. В окремих ємностях збиваємо яйця з цукром і сметану. У сметану додаємо перетертий мак. В яєчну масу кладемо цедру лимона за смаком.

  2. Борошно змішуємо з розпушувачем. Яєчну і сметанну маси перемішуємо і порціями вводимо в борошно. Перемішуємо до однорідного тіста і порційно випікаємо з нього 3 коржі за 180 градусів.

  3. Для малинового шару замочуємо желатин в 1 ст. л. води. 2-3 ст. л. малинового пюре змішуємо з крохмалем. До решти малинового пюре додаємо цукор і ставимо на вогонь.

  4. Малинове пюре нагріваємо, не доводячи до кипіння. У гаряче малинове пюре цівкою вливаємо пюре з крохмалем і, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Знімаємо з вогню, додаємо набряклий желатин і перемішуємо, поки він повністю не розчиниться. Ділимо суміш на 3 частини і розливаємо по формах. Я роблю це напередодні, використовуючи 3 однакові тортівниці, вистелені харчовою плівкою.

  5. Для лимонного сиропу всі інгредієнти змішуємо до повного розчинення цукру.

  6. Для крему желатин замочуємо в холодній воді. Нагріваємо 315 мл вершків, заливаємо ними подрібнений білий шоколад і перемішуємо до однорідності, потроху вливаючи лимонний фреш. Додаємо в гарячу шоколадну масу з фрешем желатин і перемішуємо, поки він не розчиниться.

  7. В окремій посудині збиваємо вершки (сметану) і підмішуємо у шоколадну масу з желатином. Готовий крем ділимо на 3 частини.

  8. Збираємо торт. Маковий корж просочуємо лимонним сиропом, кладемо на нього малиновий шар-сюрприз, і накриваємо третиною крему. Шари повторюємо двічі.

  9. Готовий торт ставимо в холодильник на 4-6 годин.

Маковий торт з малиною (ілюстрація)
Скриншот YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Православна церква України розвінчала міф про те, що традиція освячувати мак на свято Маковія пішла від мучеників Маккавеїв.

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