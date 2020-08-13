Що приготувати на Маковія: прості рецепти випічки з маком

Маковія відзначають 14 серпня. 5 канал
У п'ятницю, 14 серпня, православні християни відзначають перший з трьох Спасів – Маковий (або Медовий).
Підготуватися до свята допоможуть прості рецепти випічки з маком, якими поділилася ведуча "Сніданку з 1+1" Світлана Хамайко, пише ТСН. Вони не тільки урізноманітнять страви на Маковія, але й порадують вас простотою приготування.
OBOZREVATEL пропонує також докладніше дізнатися про традиції свята, його історії, прикмети і заборони.
Інгредієнти для тіста:
600 г борошна
80 г цукру
1 пакетик ванільного цукру
4 г солі
2 яйця + 1 жовток
7 г дріжджів
50 мл молока
150-200 мл води
60 г масла
Інгредієнти для начинки:
300 г тертого маку
150 г цукру
1 білок
Горіхи, родзинки за смаком
Приготування:
Дріжджі розтираємо з цукром, додаємо 50 мл теплого молока і залишаємо на 15 хвилин. Борошно просіваємо з сіллю, змішати з ванільним цукром.
Яйця і жовток перемішуємо з дріжджовою сумішшю, додаємо до борошна і вимішуємо тісто, вливаючи 200 мл води. Тісто має бути досить м'яким. На цьому етапі додаємо розм'якшене вершкове масло, вимішуємо. Накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо підходити на 1,5 -2 години.
Перетертий мак ретельно змішуємо з цукром і білком. Якщо використовуємо горіхи і родзинки, підмішуємо їх.
Розкачуємо тісто в прямокутний пласт товщиною 5-7 мм, викладаємо на нього начинку і звертаємо в рулет. Гострим ножем розрізаємо рулет уздовж навпіл і переплітаємо 2 половинки між собою, тримаючи їх зрізом вгору. Виріб укладаємо на деко і даємо йому підійти 40 хвилин.
Випікаємо пиріг 15 хв за 200 градусів. Температуру духовки зменшуємо до 180 градусів і випікаємо до готовності.
Маковий пиріг (ілюстрація) gazetahm.org
Інгредієнти для бісквітної основи:
160 г перетертого маку
100 г цукру
½ ч. л. кориці
4 шт яєць
½ ч. л. розпушувача
160 г мигдального борошна
Інгредієнти для соусу:
25 г вершкового масла
50 г цукру
100 мл вершків
Інгредієнти для прикраси:
250 г вершкового сиру
100 мл 33% вершків
Цедра 1\2 лимона
50 г цукрової пудри
Ягоди за смаком
Приготування:
Жовтки збиваємо з половиною цукру до збільшення об'єму і повного розчинення цукру (близько 5 хв).
Окремо збиваємо білки з цукром до стійкої піни.
Змішуємо перетертий мак, мигдалеве борошно, корицю і розпушувач. Підсипаємо отриману суху суміш до збитим жовтків і перемішуємо на низьких обертах або лопаткою.
Обережно, порціями вводимо в тісто збиті білки - вони повинні створювати об'єм.
Тісто викладаємо у форму діаметром 20-21 см, застелену пергаментом, і випікаємо основу 35-40 хв за 180 градусів. Щоб верхівка пирога не пригоріла, я накриваю форму фольгою дном або від іншої тортівниці більшого діаметра.
Через 30 хв. знімаємо фольгу (дно тортівниці) і допікаємо макову основу. Перевіряємо готовність на сухий сірник.
Для соусу в маленькому сотейнику змішуємо вершки з цукром, додаємо масло і доводимо до кипіння не середньому вогні. Не збільшуючи вогонь, варимо до карамельного кольору.
Гарячий пиріг, який тільки що вийняли з духовки, за допомогою товстої дерев'яної шпажки часто проколюємо. Поливаємо пиріг карамельним соусом, заливаючи його в кожну дірочку. Підготовленій основі даємо добре охолонути за кімнатної температури.
Для крему холодні вершки збиваємо і акуратно змішуємо з вершковим сиром і цукровою пудрою. Додаємо в крем цедру половини лимона. Зверніть увагу: цукрова пудра і цедра лимона додаються за смаком. Я б не радила робити сирний крем дуже солодким.
На холодну макову основу пирога викладаємо товстим шаром вершковий крем і прикрашаємо ягодами за смаком і гілочками м'яти або меліси.
Маково-мигдальний пиріг без борошна Sweet Twittes
Інгредієнти для сметанного бісквіта:
5 яєць
180 г цукру
200 г сметани
1 пакетик ванільного цукру
50 г перетертого маку
2 ч. л. розпушувача
200 г борошна
Цедра лимона
Інгредієнти для лимонного сиропу:
1 лимон (сік + цедра)
30 г цукру
20 мл води
Інгредієнти для малинового/смородинового шару:
400 г малинового пюре без кісточок
130 цукру
1 ст. л. крохмалю
8 г желатину.
Інгредієнти для шоколадного крему:
315 г вершків
180 г лимонного фрешу
440 г білого шоколаду
15 г желатину
400 г вершків для збивання або домашньої сметани
Приготування:
В окремих ємностях збиваємо яйця з цукром і сметану. У сметану додаємо перетертий мак. В яєчну масу кладемо цедру лимона за смаком.
Борошно змішуємо з розпушувачем. Яєчну і сметанну маси перемішуємо і порціями вводимо в борошно. Перемішуємо до однорідного тіста і порційно випікаємо з нього 3 коржі за 180 градусів.
Для малинового шару замочуємо желатин в 1 ст. л. води. 2-3 ст. л. малинового пюре змішуємо з крохмалем. До решти малинового пюре додаємо цукор і ставимо на вогонь.
Малинове пюре нагріваємо, не доводячи до кипіння. У гаряче малинове пюре цівкою вливаємо пюре з крохмалем і, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Знімаємо з вогню, додаємо набряклий желатин і перемішуємо, поки він повністю не розчиниться. Ділимо суміш на 3 частини і розливаємо по формах. Я роблю це напередодні, використовуючи 3 однакові тортівниці, вистелені харчовою плівкою.
Для лимонного сиропу всі інгредієнти змішуємо до повного розчинення цукру.
Для крему желатин замочуємо в холодній воді. Нагріваємо 315 мл вершків, заливаємо ними подрібнений білий шоколад і перемішуємо до однорідності, потроху вливаючи лимонний фреш. Додаємо в гарячу шоколадну масу з фрешем желатин і перемішуємо, поки він не розчиниться.
В окремій посудині збиваємо вершки (сметану) і підмішуємо у шоколадну масу з желатином. Готовий крем ділимо на 3 частини.
Збираємо торт. Маковий корж просочуємо лимонним сиропом, кладемо на нього малиновий шар-сюрприз, і накриваємо третиною крему. Шари повторюємо двічі.
Готовий торт ставимо в холодильник на 4-6 годин.
Маковий торт з малиною (ілюстрація) Скриншот YouTube
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Православна церква України розвінчала міф про те, що традиція освячувати мак на свято Маковія пішла від мучеників Маккавеїв.