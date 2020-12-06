Що потрібно знати про ворожіння на Катерину на різдвяні святки: поради експертів

Період різдвяних свят у давнину називали святками. Наші предки використовували цей час для ворожіння, щоб дізнатися, що на них чекає попереду. Сьогодні ворожіння на Різдво та в святки все ще користуються популярністю.

OBOZREVATEL дізнався у відьми та переможниці "Битви екстрасенсів" Ольги Янковської, священника Олександра Дедюхіна, а також астрологині, гіпнотерапевтки і тарологині Яніни Массіні, як правильно ворожити та що потрібно знати.

Гадання та ворожба в період різдвяного посту: історія, традиції і заборони

У давнину період святкових передноворічних ворожінь відкривався задовго до святок, які наступали з 6-го по 12-те січня. На початку різдвяного посту, 7 грудня, відзначається день святої Катерини. Цю святу вважають покровителькою родини та жінок, до неї звертаються з молитвами про благополуччя в родині та ворожать на судженого.

Ворожінь на день Катерини існує безліч, але також є і низка заборон. У цей день не можна:

запалювати вогнища, щоб "не задимити" щастя;

не можна ставити перед іконою Катерини три свічки – а то рід обірветься;

дівчатам не можна засиджуватися довго в гостях, щоб не прогнівити Катерину.

Саме з цього свята відкривається період ворожінь і наступного дня, коли дівчата можуть дізнатися свою долю – це день Андрія, який відзначається 13-го грудня, день святого Миколая 19-го грудня, а також – Святвечір, який відзначається за старим стилем, 24-го грудня. У ці дні можна запитати у долі про щастя, судженого, про те, що чекає попереду.

Основний період ворожінь проходить у святки, які за старим календарем починаються 24-го грудня, а по-новому – 6-го січня, тривають 12 днів до свята Хрещення.

Чого не можна робити в період новорічних і різдвяних свят:

Женіть геть негативні думки. Це потрібно робити і в звичайні дні, але в святки не можна допускати в життя негатив.

Не сваріться з оточуючими та не говоріть гидоти, інакше весь рік будете мучитися хворобами.

Від Різдва та до Водохреща жінкам заборонено грати в азартні ігри. Якщо жінка порушить цю заборону, то в майбутньому жоден чоловік не захоче пов'язати з нею своє життя.

Не можна нікому відмовляти в допомозі, особливо – дітям, бідним та хворим людям.

Працювати, але не перепрацьовувати. Предки в період різдвяних святок не працювали й зовсім, але в сучасному світі це неможливо. Тому радимо вам працювати, але залишати для себе трохи вільного часу.

Не можна полювати та завдавати шкоди тваринам. Доля не буде прихильна до тих, хто кривдить братів менших.

Три цікавих народних ворожіння від переможниці "Битви екстрасенсів" Ольги Янковської

Ольга Янковська www.facebook.com/profile.php?id=100010736198847

Відьма-відлюдниця та переможниця 17-го сезону "Битви екстрасенсів" Ольга Янковська зазначає, що в усі часи у період з 25 грудня по 19 січня наші предки ворожити, щоб дізнатися, що їх чекає попереду. Сьогодні цей звичай теж користується популярністю. Для тих, хто і цьогоріч хоче дізнатися щастя у долі, Янковська дає кілька порад:

ворожити потрібно тільки у вечірній або нічний час доби, в ідеалі – після півночі;

ворожіння повинні відбуватися при світлі свічки, в повній тиші, без сторонніх очей;

ноги і руки ворожбитів не повинні бути схрещеними, щоб отримати правильну відповідь. Також у волоссі дівчат не повинно бути шпильок, резинок – волосся має бути розпущеним;

одяг повинен бути без ременів, поясів, вузлів і гудзиків.

"Я б не рекомендувала ворожити неперевіреними інструментами, такими, як таро, руни. Якщо ви недостатньо добре володієте цією практикою передбачень, то у разі негативної відповіді на своє питання ви встановите для себе деструктивну програму, якою будете несвідомо слідувати", – зазначає Янковська.

Крім того, Янковська назвала три ворожіння, які легко виконати та які зможуть передбачити вам майбутнє:

Ім'я судженого. В ніч перед Різдвом, лягаючи спати, покладіть собі під подушку 22 папірці, на кожному з яких – по одному чоловічому імені. Прокинувшись вранці, дістаньте один із папірців – прочитайте ім'я. Це і буде ім'я вашого майбутнього чоловіка.

Ім'я перехожого. Опівночі вийти з дому та дочекатися випадкового перехожого, запитати його ім'я. Так зватимуть вашого судженого.

Ворожба на виконання бажання. 6 січня, лягаючи спати, ставите поруч із собою склянку води, покривши її аркушем паперу, на якому написано ваше заповітне бажання в подробицях. Вранці, одразу після пробудження, записку з бажанням – спалити, розвіявши попіл за вітром, із вікна. Воду зі склянки випити. Під час обряду ні з ким не розмовляти.

Якщо все зробити правильно – бажання здійсниться протягом року.

Гіпнотерапевтка й астрологиня Яніна Массіні: "Народні гадання – це як ефект плацебо"

Яніна Массіні www.facebook.com/massini.minsk

Астрологиня Яніна Массіні зазначає, що святковий період – час особливо сильних днів, тому ворожіння може принести свої плоди. Звертаються до них ті, хто хоче знайти відповіді на питання та спирається на волю долі.

"Найчастіше за ворожінням або прогнозом звертаються жінки – це 80%, чоловікам я залишаю 20%, але вони найчастіше приходять за порадою дружин. Однак для тих, хто хоче звернутися за прогнозом, я хочу сказати, що необхідно обрати одного конкретного таролога та з ним працювати. Водночас звернути увагу на його психологічний стан, а крім того – щоб він був успішний. Це дуже важливо для якості прогнозу", – повідомляє Массіні.

Таролог також звернула увагу, що у ворожіннях та прогнозах найкраще працювати на повний місяць, оскільки на зростаючий Місяць вони можуть не спрацювати.

Що стосується народних різдвяних ворожінь, Массіні зазначає, що вони працюють як ефект плацебо, як самонавіювання, але тим не менше – є вже традицією.

"Запускається процес, коли на святки дівчата бачать певні символи на щасливий шлюб, на життя. Це працює як ефект плацебо, але ніколи не слід недооцінювати силу думки, адже як ви себе налаштуєте, так і буде відбуватися", – зазначає Массіні.

Крім того, тарологиня розповіла, що краще не робити в питанні гадань:

не потрібно ворожити на таро в період християнських свят, оскільки ви навряд чи отримаєте точний прогноз. Водночас таролог витратить дуже багато енергії;

не рекомендується без певних знань ворожити з дзеркалом;

не варто ворожити з викликом якихось сутностей та духів, оскільки невідомо, кого саме можна "запросити";

не можна звертатися за безкоштовним ворожінням, оскільки замість грошей через це можна віддати здоров'я або що-небудь цінне для себе.

Священник Олександр Дедюхін: церква ніколи не вітала ворожіння

Священник Олександр Дедюхін www.facebook.com/strierej

Зі свого боку священник Олександр Дедюхін повідомляє, що церква не вітає ворожіння не тільки у різдвяні та інші великі християнські свята, а й у будь-який інший час.

"Ворожіння – це гріх, тому що такими маніпуляціями людина намагається заглянути в духовний світ не з розкритих воріт Божих, а чорним ходом, крадучись, за допомогою бісів. Бог дарував людині абсолютну свободу, зокрема і свободу рости духовно, відкривати для себе будь-які таємниці, в пізнанні майбутнього. Але все повинно відбуватися в святості та чистоті, через важку працю зростання власної духовності. Якщо коротко, – коли ми стаємо єдиними з Богом, для нас відкриваються будь-які таємниці Всюдисущого", – повідомив Дедюхін.

Також священик зазначив, що, коли людина вдається до чаклунства, значить – вона краде знання, які їй не належать і часто вони абсолютно непотрібні.

"Навіть якщо на перший погляд може здатися, що нічого поганого немає в тому, коли дівчина ворожить на судженого, все ж ці знання приходять від бісів та, як правило, відбувається так, що все це чаклунство в житті не допомагає, а навпаки – руйнує", – зазначає священик.

Підводячи підсумок сказаному, Дедюхін повідомив, що чаклунство і ворожіння, як і всякий гріх, "веде до хвороб, неврозів та смерті", із чим краще не грати.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в різдвяні святки може вплинути на виконання бажань.