Що подарувати подрузі / другу на Новий рік: 15 оригінальних ідей

З урахуванням того, що Новий, 2021 рік за китайським календарем буде роком Бика, психологи рекомендують дарувати до свята корисні та практичні подарунки.

Також варто взяти до уваги бюджет, який має в своєму розпорядженні людина. Якщо друг або подруга не визначилися з бажаним подарунком, можна підібрати щось оригінальне і веселе, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Що подарувати другу / подрузі на Новий рік

Набір веселих новорічних іграшок.

Безпровідні навушники.

Кумедні капці.

Стильний ланчбокс – контейнер, у якому зручно брати з собою їжу на роботу.

Яскрава футболка або чашка з написом.

Якщо друг не визначився з бажаним подарунком, можна подарувати щось оригінальне і веселе Pixabay

Скретч-карта – гарний подарунок для любителів подорожувати. На такій карті можна відзначати місця, де людина встигла побувати, потерши їх звичайною монеткою.

Зовнішній акумулятор – цей пристрій допоможе вирішити проблему з гаджетами, що постійно розряджаються.

Оригінальний чохол на телефон.

Психологи на Новий, 2021 рік рекомендують дарувати до свята корисні та практичні подарунки Pixabay

Фітнес-трекер. Якщо ваш друг / подруга любить спорт, цей подарунок обов'язково порадує його.

Музична колонка з гарним звуком.

Bluetooth-трекери. Цей подарунок припаде до душі тому, хто втомився від вічних пошуків. Потрібно просто прикріпити датчики до речей, що постійно губляться, і їх можна буде відстежувати на екрані телефону.

Укулеле. Освоїти гру на такій гітарі простіше, ніж на звичайній, та й коштує вона набагато дешевше.

Вибираючи подарунки для друзів, варто враховувати їх інтереси й захоплення Pixabay

Розмальовка-антистрес.

Захоплююча настільна гра.

Стильна прикраса зі срібла або золота або набір косметики. Такий подарунок можна підібрати як для чоловіка, так і для жінки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що подарувати родичам і батькам на Новий рік, дітям, хлопцеві чи дівчині, а також чоловікові або дружині. Психологи вважають, що подарунок може серйозно вплинути на відносини.