Що подарувати подрузі / другу на Новий рік: 15 оригінальних ідей

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
1,6 т.
На рік Бика психологи рекомендують дарувати корисні та практичні подарунки

З урахуванням того, що Новий, 2021 рік за китайським календарем буде роком Бика, психологи рекомендують дарувати до свята корисні та практичні подарунки.

Також варто взяти до уваги бюджет, який має в своєму розпорядженні людина. Якщо друг або подруга не визначилися з бажаним подарунком, можна підібрати щось оригінальне і веселе, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Що подарувати другу / подрузі на Новий рік

  • Набір веселих новорічних іграшок.

  • Безпровідні навушники.

  • Кумедні капці.

  • Стильний ланчбокс – контейнер, у якому зручно брати з собою їжу на роботу.

  • Яскрава футболка або чашка з написом.

Якщо друг не визначився з бажаним подарунком, можна подарувати щось оригінальне і веселе

  • Скретч-карта – гарний подарунок для любителів подорожувати. На такій карті можна відзначати місця, де людина встигла побувати, потерши їх звичайною монеткою.

  • Зовнішній акумулятор – цей пристрій допоможе вирішити проблему з гаджетами, що постійно розряджаються.

  • Оригінальний чохол на телефон.

Психологи на Новий, 2021 рік рекомендують дарувати до свята корисні та практичні подарунки

  • Фітнес-трекер. Якщо ваш друг / подруга любить спорт, цей подарунок обов'язково порадує його.

  • Музична колонка з гарним звуком.

  • Bluetooth-трекери. Цей подарунок припаде до душі тому, хто втомився від вічних пошуків. Потрібно просто прикріпити датчики до речей, що постійно губляться, і їх можна буде відстежувати на екрані телефону.

  • Укулеле. Освоїти гру на такій гітарі простіше, ніж на звичайній, та й коштує вона набагато дешевше.

Вибираючи подарунки для друзів, варто враховувати їх інтереси й захоплення

  • Розмальовка-антистрес.

  • Захоплююча настільна гра.

  • Стильна прикраса зі срібла або золота або набір косметики. Такий подарунок можна підібрати як для чоловіка, так і для жінки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що подарувати родичам і батькам на Новий рік, дітям, хлопцеві чи дівчині, а також чоловікові або дружині. Психологи вважають, що подарунок може серйозно вплинути на відносини.

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