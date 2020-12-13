Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї і поради психологів

Напередодні зимових свят багато хто ставить собі питання: а що ж подарувати рідним і близьким на Новий рік?

Безсумнівно, сюрпризи на Новий рік люблять усі: як діти, так і дорослі, проте підібрати ідеальний презент не так вже й легко. До того ж будь-який подарунок має приносити радість, оскільки ніхто не хоче, щоб його сюрприз першого ж дня опинився в дальньому кутку шафи.

OBOZREVATEL зібрав список цікавих та оригінальних подарунків, які сподобаються як близьким, так і рідним на Новий рік 2021. Також своєю думкою поділилися психологи Світлана Арефнія і Людмила Бєлова і пояснили, як презенти впливають на нас і які сюрпризи краще не робити.

Як правильно вибрати подарунок на Новий рік

Перш ніж купувати подарунок на Новий рік рідним і близьким, варто розібратися, для чого ви це робите. Так, психологиня Світлана Арефнія розповіла про те, як презент має сильний вплив на взаємини.

Подарунки можуть бути як:

Інструмент впливу на стосунки. Маніпуляція через подарунки. Дарують із меркантильною метою.

Подарунок – вибачення. Спосіб загладити провину.

Подарунок – самоствердження, щоб потім багато говорили і захоплювалися. Підвищити себе в очах інших і свою самовпевненість, коли дарують дорогі презенти.

Подарунок – подяка. Від почуття вдячності, бажання ощасливити іншого, зробити приємне.

Конкуренція. Привернути до себе більше уваги або подарувати краще, ніж хтось.

Подарунок – повинність, тому що треба. Традиції в сім'ї, керівництво на роботі тощо.

Подарунок – натхнення або підтримка, коли хочеш бути опорою.

Подарунок – послання. Коли через сюрприз хочеш передати певну інформацію.

Подарунок – необхідність. Коли дарують те, що потрібно наразі.

Подарунок – сюрприз. Вразити іншого для певної мети.

Подарунок – відмазка. Просто презентувати що-небудь, не думаючи про інше.

Подарунок від вас може викликати різні емоції у людини: здивування, радість, адреналін, подяку, страх, відразу, розчарування, щастя, злість.

Для того щоб викликати певне почуття в іншого, ви маєте розуміти, які емоції ви хочете викликати своїм подарунком в іншого і в себе.

Якщо ви хочете, щоб інша людина була щаслива і вдячна вам за подарунок, важливо поцікавитися її інтересами, бажаннями, мріями, більше дізнатися про смаки. Якщо ви все врахуєте, це буде підтверджувати те, що вам людина не байдужа. І шанси, що ви не помилитеся з подарунком, знизяться.

Крім того, існують три складові, щоб подарунок вийшов дійсно хорошим і щирим:

Зовнішній вигляд презенту (гарний пакунок).

Те, що ви говорите, коли даруєте (побажання, пов'язане з подарунком).

Дія. Дивитися в очі, посміхатися, обійняти, не поспішати і дочекатися розпакування, щоб насолодитися взаємообміном почуттями, які виникнуть.

Подарунок на Новий рік батькам і родичам

Щоб вибрати хороший презент батькам, досить знати, чим захоплюються ваші мама і тато, або що вони давно хотіли собі придбати. Радимо зробити більш практичний сюрприз, який буде корисний, наприклад, у побуті. Це може бути побутова техніка, ноутбуки, комп'ютер, електроніка або смартфон. Крім того, зверніть увагу на товари із сантехніки, інструменти, автотовари, цікаві пристосування для саду або городу.

Також можна на Новий рік батькам подарувати емоції: похід у ресторан, театр, відвідування спа, масажу, лазні та сауни, відпочинок у заміському комплексі.

Якщо ви плануєте підготувати презент родичам на новорічні свята, рекомендуємо придивитися до затишних і практичних товарів, які прекрасно підійдуть у будь-який інтер'єр: настінні годинники, пледи і подушки, свічники зі свічками, скатертину, постільну білизну, домашні капці тощо.

Подарунок чоловікові/дружині на Новий рік

Перш ніж робити сюрприз своїй другій половинці, потрібно дізнатися, що саме чоловік/дружина хоче. Можливо, ваш супутник життя вже знає, що хоче на Новий рік, але не підібрав відповідний момент, щоб сказати вам про це. Якщо ж ваша друга половинка не визначилася з подарунком, рекомендуємо звернути увагу на те, чим він/вона захоплюється, і що більше до душі. Можете ненароком разом переглянути сторінки з якимись прикрасами, цікавим декором у квартиру, з технікою, і погляньте на реакцію. Можливо, цей трюк вам допоможе вибрати цікавий подарунок на Новий рік.

"З психологічного погляду, чоловіки люблять практичні та якісні подарунки, жінки – щоб їх було багато", – поділилася думкою психологиня Світлана Арефнія.

Також на Новий рік як подарунок буде доречним похід у кафе або ресторан, квитки на улюблений концерт, спектакль, сертифікат у спа-салон, похід у квест-кімнати. Рекомендуємо також придивитися до таких практичних подарунків: нижня білизна, піжама, банний халат, побутова техніка, парфум, прикраси.

Подарунок хлопцеві/дівчині на Новий рік

Якщо ви не хочете дарувати банальні презенти другій половинці, пам'ятайте, будь-який сюрприз повинен бути пов'язаний з улюбленим захопленням хлопця/дівчини і тоді радість і щастя забезпечені. Але будьте обережні, адже не всі подарунки підійдуть як презент вашому супутнику життя. Так, наприклад, не варто дарувати новорічні сувеніри, кухонне приладдя, солодощі або щось живе. Якщо ви в парі не так давно, не рекомендуємо купувати одяг, парфуми і косметику, оскільки із цим можна не вгадати.

А ось ідеальним варіантом для новоспечених закоханих підійде подарунок у вигляді вражень – живі емоції. Наприклад, для любителів екстриму будуть доречними: перегони на собачих упряжках, катання на снігоході, політ на вертольоті або на справжньому легкому маневреному літаку. Можна зробити романтичний сюрприз у вигляді походу в хороший ресторан, влаштувати вечерю при свічках, провести вечір у спа-салоні, піти з другою половинкою на масаж, що розслабляє.

Подарунок подрузі/другу на Новий рік

З огляду на те, що прийдешній 2021 рік, згідно з китайським календарем, пройде під заступництвом Білого Металевого Бика, психологи наполягають як подарунок вибирати щось корисне і практичне. Так, купуючи подарунок на Новий рік, варто враховувати не тільки переваги друга, але і ваш бюджет. Якщо ж вони не визначилися з подарунком, тоді виберіть оригінальні та цікаві штуковини, які будуть веселити їх весь рік. Це можуть бути набори новорічних класних іграшок, скретч-карта, смішні капці, яскрава футболка, оригінальний чохол на телефон, цікавий щоденник. Також як презент можна вибрати настільну гру для захопливого проведення часу.

Подарунок дітям на Новий рік

Купуючи презент дитині під ялинку, варто врахувати не тільки її вік, а й те, чим захоплюється малюк. Багато хто знає, що дівчатка обожнюють ляльки, а хлопчики грають машинками, однак перед тим, як придбати подарунок до Нового року, краще попросити дитину написати Діду Морозу лист, в якому вона би вказала, що бажає отримати від нього. І тоді ви зможете зрозуміти, що ж хоче малюк на Новий рік.

Усім дітям буде цікаво отримати в подарунок на Новий рік цікаві й розвивальні набори: від сортера (дитині до року) до оригінальних комплектів маленького хіміка або фізика, набір шпигуна. Також порадує дитину на Новий рік похід на скалодром, у батутний парк або в аквапарк.

Які подарунки не варто купувати на Новий рік

Психологиня Людмила Бєлова розповіла, від яких подарунків краще відмовитися, щоб ви могли відразу відсікти те, що не треба купувати близьким і рідним на Новий рік:

Те, чого у людини і так багато (це не стосується дітей, іграшок не буває багато).

Парфумів і косметики, якщо вони не в пріоритеті у вашого близького.

Каструль, побутової техніки, книг, одягу, сувенірів без узгодження.

Не варто дарувати дітям те, що вам і так необхідно купити, наприклад одяг або взуття – це не подарунок.

Також психологиня розповіла, як випадково не накупити зайвого і непотрібного під час новорічної метушні та не попастися в маркетингові хитрощі. Так, передусім експертка радить зробити список близьких і написати, кому і що ви вирішили подарувати. Крім того, психологиня рекомендує записати кілька варіантів подарунків на кожного, якщо ви раптом не знайдете відповідний варіант.

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