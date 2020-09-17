Що подарувати на День вихователя: 10 найкращих ідей

У неділю, 27 вересня, в Україні відзначають День вихователя. У це свято традиційно вітають усіх працівників дошкільних освітніх установ, дарують їм квіти та різні презенти.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував 10 найкращих ідей подарунків до свята.

Що подарувати працівникові дитячого саду на День вихователя

Термочашка зі зручною кришкою, в якій напій не проллється та не охолоне, поки вихователь відволікатиметься на малюків.

Подарунок для хобі: це можуть бути набори для рукоділля або, наприклад, для випічки, якщо ви знаєте, що вихователь захоплюється кулінарією.

Побутова техніка: гарний блендер, міксер, праска, зволожувач повітря, кухонний комбайн, кавомолка тощо.

Сертифікат у магазин білизни, косметики, в ювелірний магазин, салон краси.

У День вихователя прийнято дарувати квіти та подарунки Фото: Pixabay

Хороші цукерки в незвичайній коробці, багатоярусній або фігурній, колекційний набір чаю або хороша кава в гарному упакуванні.

Подарунок для дому: це може бути постільна білизна, банний рушник, плед, ковдра, картина на стіну, ароматне мило, гель для душу, крем для рук, набір рамок для фотографій, носових хустинок, банний халат, чашка тощо.

Гарний щоденник, фотоальбом, контейнер для музичних дисків.

Прикраси для дому, святкові скатертини, серветки.

Гарна кімнатна квітка.

Принтер, на якому вихователь зможе роздруковувати не тільки свої особисті фото, але й знімки дітей із вашої групи.

Крім того, подарунок варто супроводити букетом квітів: це не залишить байдужим вихователя.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які традиції існують у День вихователя.