Що подарувати хлопцеві на День Валентина: як зробити сюрприз для коханого

День святого Валентина – це хороший привід подарувати коханій людині оригінальний подарунок, що стане приємним сюрпризом.

У День закоханих прийнято говорити теплі слова, зізнаватися в коханні і піклуватися про другу половинку. Тому кожна дівчина задовго до свята замислюється, що подарувати хлопцеві на День святого Валентина, щоб дійсно порадувати його. OBOZREVATEL пропонує своїм читачкам кілька ідей найкращих подарунків чоловіку на 14 лютого.

Що подарувати хлопцеві на День Валентина pexels.com

Так, якщо ви не знаєте, що подарувати хлопцеві на День Валентина, в цьому випадку ви можете зробити для нього подарунок своїми руками.

Наприклад, спечіть печиво за своїм улюбленим рецептом, поклавши в чашку і красиво прикрасивши його паперовими сердечками на зубочистках.

Pinterest

Крім того, ви можете випекти торт або піцу у формі серця, зробивши соусом на блюді напис з приємним зізнанням.

Такий подарунок можна доповнити пляшкою чогось "міцнішого", на етикетці якої буде красуватися фото вашого коханого і його ініціали.

Торт у формі серця на 14 лютого Pinterest

Піца в формі серця на 14 лютого Pinterest

Приємним і оригінальним подарунком хлопцеві на 14 лютого буде баночка з написом "100 причин того, чому я вибрала саме тебе!". Для цього звичайну літрову банку обклейте кольоровим папером, а всередину покладіть записки з зізнаннями.

Можна навіть на банку приклеїти такий напис: "365 послань для тебе! Щоранку читай по одній записці. Сподіваюся, це підніме тобі настрій! Тут наші спогади і моменти, цитати і вірші. Причини, чому я кохаю тебе".

Банка з записками на День Валентина mirpozitiva.ru

Також ви можете подарувати хлопцеві на День Валентина один з безлічі чоловічих наборів, які продаються в магазинах.

Це може бути набір з алкоголем, сигарами, м'ясними делікатесами або екзотичними фруктами. Причому такий набір до 14 лютого ви цілком зможете зробити самостійно.

Чоловічий набір на День Валентина Pinterest

Останнім часом популярні так звані парні подарунки: ви можете подарувати своєму хлопцю на День закоханих, наприклад, парні футболки, халати, подушки або браслети. Такий подарунок завжди буде нагадувати вашому чоловікові про вас.

Що подарувати хлопцеві на День Валентина pexels.com

Можливо, хорошим подарунком для вашого хлопця також буде: сертифікат на відвідування броу-бару або барбершопу, мініатюрний набір інструментів, квитки до кінотеатру, на концерт або в планетарій, "джентльменський набір Джеймса Бонда", до якого входять презервативи, бритва, жуйки, сірники, ліхтарик і серветки, або навіть ексклюзивне побачення або вечерю в незвичайному ресторані.

Що подарувати хлопцеві на День Валентина pexels.com

Можна в якості подарунка хлопцеві на 14 лютого придбати триденний тур у теплі краї, або, якщо бюджет обмежений, разом вирушити до сауни з більярдом.

Якщо ви плануєте 14 лютого влаштувати для хлопця романтичну вечерю вдома, добре буде урізноманітнити його настільною грою 18+ та переглядом улюбленого фільму.

Що подарувати хлопцеві на 14 лютого pexels.com

Також, можливо, ви захочете подарувати хлопцеві на День Валентина шкіряний ремінь або портмоне, бездротові навушники, тренувальні рукавички або спеціальний годинник з ідентифікацією пульсу, портативну колонку, флешку великої місткості або оригінальний брелок.

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