Що подарувати хлопцеві на День святого Валентина: топ-10 ідей

День святого Валентина – головне свято для закоханих. Пари намагаються відзначити його по-особливому: влаштовують романтичні побачення, говорять теплі слова, вітають одне одного подарунками та листівками-валентинками.

Спеціально для своїх читачок, які ще не вирішили, що подарувати своєму хлопцю на День закоханих, OBOZREVATEL зібрав кілька цікавих ідей.

Ідеї для подарунків хлопцю до Дня Валентина

Музичний подарунок: це може бути водонепроникна музична колонка, навушники або, наприклад, гітара, якщо хлопець давно мріяв освоїти гру на цьому інструменті.

Література. Це може бути бізнес-книга або новий роман модного письменника.

Подарунок-враження: похід на концерт улюбленого виконавця, політ на літаку, подорож, прогулянка на квадроциклах або навіть стрибок з парашутом.

День святого Валентина – головне свято для закоханих Pixabay

Романтична вечеря при свічках в комплекті з набором для двох.

Набір преміального алкоголю.

Подарунок для спорту: футбольний м'яч, гантелі, груша, рукавички для боксу тощо.

Техніка: фітнес-трекер, кружка з USB-підігрівом, ігрова приставка – у цьому випадку подарунок слід вибирати виходячи з інтересів та уподобань хлопця.

Подарунок хлопцеві на День Валентина варто вибирати виходячи з його уподобань Pixabay

Екскурсія до Чорнобильської зони.

Сертифікат на вивчення чогось нового, наприклад, на курси англійської або іншої мови, гончарного мистецтва, гри на гітарі та ін.

Подарунок для дому: наприклад, великий м'який рушник, парні халати або піжами.

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