Що подарувати хлопцеві / дівчині на Новий рік: топ-10 ідей

Щоб подарунок на Новий рік для коханої людини не був банальним, варто його підібрати з урахуванням захоплень хлопця/дівчини.

Не рекомендується, наприклад, дарувати сувеніри, кухонний інвентар, солодощі, тварин, а якщо ви зустрічаєтеся недовго – одяг, парфуми і косметику. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Що подарувати хлопцеві на Новий рік

Подарунок-враження: катання на снігоході, екскурсія, подорож для двох, похід до ресторану, романтична вечеря при свічках, спільний похід на масаж, що розслабляє, або вечір у спа-салоні.

Щось із техніки: смартфон, навушники, водонепроникна музична колонка, Powerbank, електробритва, фітнес-браслет, ігрова приставка, окуляри віртуальної реальності, диск з відеогрою, квадрокоптер.

Набори: набір інструментів, набір бармена, для глінтвейну, барбекю, набір делікатесів або алкоголю.

Подарунок для подорожей: похідний рюкзак, термос, фляжка, ліхтарик, намет.

Подарунок для спорту: еспандер, гантелі, скакалка, ковзани, лижі, ролики, кросівки для бігу тощо.

Подарунок дівчині або хлопцю варто підбирати з урахуванням захоплень коханої людини Unsplash

Що подарувати дівчині на Новий рік

Подарунок краси: це може бути набір косметики, засобів із догляду за тілом тощо.

Стильний подарунок: аксесуар чи одяг від улюбленого бренду.

Ювелірна прикраса.

Техніка: фотокамера миттєвого друку, пристрій для укладання волосся, гідромасажна ванна для ніг, робот-пилосос тощо.

Подарунок для спорту: новий спортивний костюм, кросівки, фітнес-браслет, скакалка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що подарувати батькам на Новий рік, а також чоловікові або дружині. На думку психологів, подарунок може сильно вплинути на стосунки людей.