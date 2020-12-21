Що подарувати хлопцеві / дівчині на Новий рік: топ-10 ідей

Анна Паскевич Свята 10:39, 21.12.2020 Оновлено: 10:50, 21.12.2020

Щоб подарунок на Новий рік для коханої людини не був банальним, варто його підібрати з урахуванням захоплень хлопця/дівчини.

Не рекомендується, наприклад, дарувати сувеніри, кухонний інвентар, солодощі, тварин, а якщо ви зустрічаєтеся недовго – одяг, парфуми і косметику. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Що подарувати хлопцеві на Новий рік

  • Подарунок-враження: катання на снігоході, екскурсія, подорож для двох, похід до ресторану, романтична вечеря при свічках, спільний похід на масаж, що розслабляє, або вечір у спа-салоні.

  • Щось із техніки: смартфон, навушники, водонепроникна музична колонка, Powerbank, електробритва, фітнес-браслет, ігрова приставка, окуляри віртуальної реальності, диск з відеогрою, квадрокоптер.

  • Набори: набір інструментів, набір бармена, для глінтвейну, барбекю, набір делікатесів або алкоголю.

  • Подарунок для подорожей: похідний рюкзак, термос, фляжка, ліхтарик, намет.

  • Подарунок для спорту: еспандер, гантелі, скакалка, ковзани, лижі, ролики, кросівки для бігу тощо.

Подарунок дівчині або хлопцю варто підбирати з урахуванням захоплень коханої людини
Unsplash

Що подарувати дівчині на Новий рік

  • Подарунок краси: це може бути набір косметики, засобів із догляду за тілом тощо.

  • Стильний подарунок: аксесуар чи одяг від улюбленого бренду.

  • Ювелірна прикраса.

  • Техніка: фотокамера миттєвого друку, пристрій для укладання волосся, гідромасажна ванна для ніг, робот-пилосос тощо.

  • Подарунок для спорту: новий спортивний костюм, кросівки, фітнес-браслет, скакалка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що подарувати батькам на Новий рік, а також чоловікові або дружині. На думку психологів, подарунок може сильно вплинути на стосунки людей.

Коментувати
Lady Свята

Дивіться також

Сатурн і Юпітер зійдуться рекордно близько з часів Середньовіччя: як побачити

Європа терміново закривається від Великобританії через новий тип коронавірусу: що відбувається

За добу – місячну зарплату: як Польща "полює" на українських лікарів, для яких Кабмін не знайшов грошей

Гіркін запропонував возити у Чорне море айсберги для водопостачання Криму

Зеленський заявив про бажання побудувати в Україні Голлівуд і Діснейленд