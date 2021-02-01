Що подарувати другій половинці на День Валентина: приємні дрібниці, які сподобаються всім

Наближається найромантичніше свято року – День усіх закоханих. І якщо вашому партнерові набридла одноманітна вечеря при свічках із року в рік, то варто задуматися про інший привітання.

Цього дня заведено дарувати коханим і дорогим людям квіти, цукерки, повітряні кульки та інші приємні подарунки. Але погодьтеся, це занадто буденно і банально. Що ж вручити своєму коханню на День святого Валентина, щоб це запам'яталося на довгі роки – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

1. Враження.

Найнезабутнішим подарунком буде не сувенір порцелянових янголят, що цілуються, який, хоч і буде припадати пилом на полиці роками, але потрібних спогадів не залишить.

Подаруйте своїй другій половинці насичений день (або вечір), сплануйте програму: прогулянка засніженим парком, лате із солоною карамеллю з вашої улюбленої кав'ярні, каток або сеанс у кіно, спа-процедури в салоні краси на двох, політ на параплані, годинка в батутному комплексі або клубі віртуальної реальності, тематична квест-кімната. Цей список нескінченний, вибирайте зі своїх переваг, і такий подарунок точно сподобається вашій другій половинці.

СПА-сеанс на двох – відмінний спосіб розслабитися і забути про всі проблеми. pexels.com

Ігри у віртуальній реальності – розвага, яка тільки набирає популярності в Україні. pexels.com

Враження – найкращий подарунок, який ви можете розділити зі своєю половинкою. pexels.com

2. Інтим-іграшки

Такий варіант підійде парам, які зустрічаються вже тривалий час і знають одне про одного все, зокрема сексуальні переваги. Найневинніше – їстівні лубриканти з улюбленими смаками для орального сексу й ігри 18+.

Багато секс-шопів та інстаграм-магазинів пропонують клієнтам різноманітні картки із завданнями за прикладом гри "Правда або діло", чекову книжку бажань, печиво з завданнями 18+ тощо. Ідеально для тих, хто хоче провести вечір 14 лютого, усамітнившись удвох у квартирі.

Лубриканти для орального сексу зі смаком різних десертів. aaaa.in.ua

Настільна гра "Правда чи діло: Камасутра Fun". prom.ua

Залишитися вдома – теж непоганий варіант на 14 лютого pexels.com

3. Подарунки з гумором

Для пар, які цінують у партнері його почуття гумору. Так, хлопцеві можна подарувати фартух із голим чоловічим торсом (або жіночим) з натяком на те, що він би міг частіше бувати на кухні й радувати половинку своїми кулінарними шедеврами. Футболку або толстовку з унікальними написами, наприклад "Старий хрін", подушку з написом: "Місце для зняття стресу: бити чолом", маску для сну і багато іншого.

Дівчині також можна подарувати речі з написами: "Я буду говорити тільки в присутності свого авокадо", "Гріши яскравіше", чашку "для вінішка", качалку "оберіг від скандалів" тощо.

Крім того, толстовки можуть бути парними. Замовте свій напис у виробника, і цей подарунок буде гріти не тільки душу, а й тіло в холодний сезон.

Чашка для вінішка на подарунок beridari.ua

Смішна скалка в подарунок жінці на День всіх закоханих dary-podarki.ru

Варіант парних толстовок на 14 лютого aesthetic hoodies

Яскрава толстовка для подарунка дівчині aliradar.com

Приклад смішної футболки з написом для дівчини starberry.in.ua

Подушка з написом: "Місце для зняття стресу: бити чолом" prazdnik-shop.com.ua

Приклад смішної футболки з написом для чоловіка callisto-shop.in.ua

4. Оригінальні подарунки

Шкарпетки з картинами Ван Гога або навіть портретами улюблених художників чи письменників обов'язково сподобаються творчим особистостям. Цікавою ідеєю також буде скарбничка для пивних кришок. Вона сподобається шанувальникам пива, які люблять колекціонувати свої трофеї.

Мандрівники зрадіють скетч-карті світу, а зовсім оригінальні особистості будуть у захваті від духів із запахом перцю Чипотле, помідора або чорного чаю "Ерл грей".

Оригінальні парфуми із запахом чорного чаю superpupers.com

Оригінальні парфуми із запахом червоного перцю Чипотле superpupers.com

Скарбничка для пивних кришок на подарунок superpupers.com

Шкарпетки з портретами улюблених художників сподобаються творчим особистостям podaro4ek.com.ua

5. Різні солодощі

Звичайну коробку цукерок або Raffaello варто залишити на полиці в супермаркеті та порадувати свою особливу людину чимось цікавішим. Наприклад, коробочкою жувальної гумки "Love is...", алкогольними цукерками, незвичайним варенням, банановим медом або навіть полуничним згущеним молоком.

Усе це легко знайти в інтернеті та замовити поштою.

Цукерки з різними видами алкоголю bigl.ua

Полуничне згущене молоко brinjalproduct.com

Банановий мед із карамеллю eviehoney.kiev.ua

Коробки жувальної гумки "Love is ..." Pinterest

OBOZREVATEL раніше розповідав, що подарувати дівчині на День святого Валентина. Так, найпоширенішими подарунками є портрет-розмальовка за номерами, парфум, сексуальна білизна. Також вашій половинці може сподобатися фітнес-браслет або новий телефон.