Що подарувати другій половинці на День Валентина: приємні дрібниці, які сподобаються всім

Наближається найромантичніше свято року – День усіх закоханих. І якщо вашому партнерові набридла одноманітна вечеря при свічках із року в рік, то варто задуматися про інший привітання.

Цього дня заведено дарувати коханим і дорогим людям квіти, цукерки, повітряні кульки та інші приємні подарунки. Але погодьтеся, це занадто буденно і банально. Що ж вручити своєму коханню на День святого Валентина, щоб це запам'яталося на довгі роки – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Найнезабутнішим подарунком буде не сувенір порцелянових янголят, що цілуються, який, хоч і буде припадати пилом на полиці роками, але потрібних спогадів не залишить.

Подаруйте своїй другій половинці насичений день (або вечір), сплануйте програму: прогулянка засніженим парком, лате із солоною карамеллю з вашої улюбленої кав'ярні, каток або сеанс у кіно, спа-процедури в салоні краси на двох, політ на параплані, годинка в батутному комплексі або клубі віртуальної реальності, тематична квест-кімната. Цей список нескінченний, вибирайте зі своїх переваг, і такий подарунок точно сподобається вашій другій половинці.

Такий варіант підійде парам, які зустрічаються вже тривалий час і знають одне про одного все, зокрема сексуальні переваги. Найневинніше – їстівні лубриканти з улюбленими смаками для орального сексу й ігри 18+.

Багато секс-шопів та інстаграм-магазинів пропонують клієнтам різноманітні картки із завданнями за прикладом гри "Правда або діло", чекову книжку бажань, печиво з завданнями 18+ тощо. Ідеально для тих, хто хоче провести вечір 14 лютого, усамітнившись удвох у квартирі.

Для пар, які цінують у партнері його почуття гумору. Так, хлопцеві можна подарувати фартух із голим чоловічим торсом (або жіночим) з натяком на те, що він би міг частіше бувати на кухні й радувати половинку своїми кулінарними шедеврами. Футболку або толстовку з унікальними написами, наприклад "Старий хрін", подушку з написом: "Місце для зняття стресу: бити чолом", маску для сну і багато іншого.

Дівчині також можна подарувати речі з написами: "Я буду говорити тільки в присутності свого авокадо", "Гріши яскравіше", чашку "для вінішка", качалку "оберіг від скандалів" тощо.

Крім того, толстовки можуть бути парними. Замовте свій напис у виробника, і цей подарунок буде гріти не тільки душу, а й тіло в холодний сезон.

Шкарпетки з картинами Ван Гога або навіть портретами улюблених художників чи письменників обов'язково сподобаються творчим особистостям. Цікавою ідеєю також буде скарбничка для пивних кришок. Вона сподобається шанувальникам пива, які люблять колекціонувати свої трофеї.

Мандрівники зрадіють скетч-карті світу, а зовсім оригінальні особистості будуть у захваті від духів із запахом перцю Чипотле, помідора або чорного чаю "Ерл грей".

Звичайну коробку цукерок або Raffaello варто залишити на полиці в супермаркеті та порадувати свою особливу людину чимось цікавішим. Наприклад, коробочкою жувальної гумки "Love is...", алкогольними цукерками, незвичайним варенням, банановим медом або навіть полуничним згущеним молоком.

Усе це легко знайти в інтернеті та замовити поштою.

OBOZREVATEL раніше розповідав, що подарувати дівчині на День святого Валентина. Так, найпоширенішими подарунками є портрет-розмальовка за номерами, парфум, сексуальна білизна. Також вашій половинці може сподобатися фітнес-браслет або новий телефон.