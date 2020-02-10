Що подарувати дівчині на День Валентина: ідеї подарунків для коханої

Крім традиційних валентинок, у День Валентина 14 лютого закохані намагаються дарувати один одному щось особливе.

Так, щоб подарувати дівчині на День закоханих по-справжньому гарний подарунок, варто дізнатися про неї якомога більше, зокрема врахувати її захоплення. OBOZREVATEL до Дня закоханих ділиться ідеями найкращих подарунків на День Валентина.

Що подарувати дівчині на День Валентина pixabay.com

Що подарувати дівчині на день Валентина

Як відомо, символом Дня святого Валентина і незмінним його атрибутом є валентинки – листівки у вигляді сердець будь-якого розміру, кольору, стилю і дизайну. Крім того, у якості подарунків останнім часом популярні плюшеві ведмедики – у вигляді іграшок, зображень на листівках або статуеток.

При цьому головні кольори Дня закоханих – червоний і рожевий. Саме в цих кольорах намагаються дарувати подарунки дівчатам.

Що подарувати дівчині на День Валентина pixabay.com

Оскільки частіше всього 14 лютого випадає на будній день (в 2020 році День Валентина – це п'ятниця), доброю традицією і подарунком для коханої буде сюрприз – романтична вечеря на двох, в кафе, ресторані або навіть вдома.

Якщо ж ваша дівчина – творча особистість, подарувати на День закоханих їй можна відповідні приналежності, наприклад фарби або набір спеціальних олівців (якщо ваша кохана – художниця або дизайнер) або абонемент на купівлю книг (якщо дівчина захоплюється читанням).

Що подарувати дівчині на День Валентина pixabay.com

Дівчині, яка багато часу проводить на роботі, на 14 лютого найкращим подарунком буде можливість розслабитися і відпочити. Ви можете подарувати їй абонемент до СПА-салону або, наприклад, спільний політ на повітряних кулях, квитки на концерт, в театр або оперу.

Що подарувати дружині на День Валентина

Звичні побутові стосунки подружжя – не привід не святкувати День Валентина. Навпаки, важливо відсвяткувати День закоханих удвох, вдома або в кафе. Покращить настрій також спільне приготування вечері.

Що подарувати дружині на День Валентина pixabay.com

У той же час у День Валентина в крамницях ви можете вибрати з безлічі подарунків. Так, подарувати дружині на 14 лютого можна солодощі, хороші парфуми або її улюблену косметику.

Крім того, на День закоханих дружині можна подарувати що-небудь з одягу: наприклад, весняне легке плаття або куртку.

Що подарувати дружині на День Валентина pixabay.com

Крім того, ви можете обрати, що подарувати дівчині на День Валентина 2020 року, в інтернет-магазині або на сайті з продажу квитків на події.

Якщо у вас зовсім небагато часу, ви можете подарувати дружині на День Валентина букет красивих троянд або тих квітів, які вона любить найбільше.

Що подарувати дружині на День Валентина pixabay.com

Також приємним подарунком для дружини в День закоханих буде подарунок, зроблений своїми руками: наприклад, листівки, свічки або альбом зі спільними фотографіями.

Головне, що потрібно пам'ятати, підбираючи подарунок дівчині або дружині на День Валентина, – він повинен бути щирим. Тому, обираючи, що подарувати на 14 лютого, не забудьте і про текст привітання.

Що подарувати дружині на День Валентина pixabay.com

Раніше OBOZREVATEL публікував смішні валентинки і яскраві привітання з Днем Валентина.

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