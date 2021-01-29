Що подарувати дівчині на День Валентина: 10 оригінальних ідей

День святого Валентина – одне з найромантичніших свят. 14 лютого закохані освідчуються одне одному, дарують подарунки та "валентинки".

Спеціально для тих читачів, які ще не вирішили, що подарувати коханій дівчині на День закоханих, OBOZREVATEL публікує кілька оригінальних ідей.

Що подарувати дівчині 14 лютого

– Портрет-розмальовка за номерами. Спільне фото можна перетворити на портрет, який розфарбовується за спеціальною схемою. Замовити таку картину можна у фотосервісі або профільному інтернет-магазині.

– Набір якісної косметики для здорової шкіри.

– Улюблений парфум від культового бренду.

День святого Валентина – одне з найромантичніших свят Pixabay

– Романтичне побачення в ресторані французької, китайської, італійської або японської кухні.

– Комплект сексуальної білизни.

– Ювелірна прикраса. Це можуть бути сережки, браслет, каблучка, ланцюжок із золота або срібла. Головне – бути обізнаним у перевагах дівчини.

– Іменний махровий халат.

Романтичне побачення може бути гарним подарунком до Дня Валентина Pixabay

– Подорож на двох до країни, яку ви давно хотіли відвідати.

– Квітка в декоративному горщику.

– Техніка. Гарним подарунком, наприклад, буде фітнес-браслет, Power Bank, бездротові навушники або новий телефон.

Раніше OBOZREVATEL назвав 10 ідей для подарунка хлопцеві до Дня Валентина. Також повідомлялося про те, що пари дарують одне одному в Україні на День закоханих.