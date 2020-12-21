Що подарувати дітям на Новий рік: топ-5 ідей

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
1,6 т.
Ідеї для подарунків дітям на Новий рік

Купуючи подарунок на Новий рік дітям, варто попросити їх написати Дідові Морозу листа – так ви зможете дізнатися, про що вони мріють.

Крім того, варто враховувати вік дитини. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Що подарувати дитині на Новий рік

  • Для найменших актуальним подарунком будуть розвивальні іграшки: наприклад, книжка-розкладачка, іграшка-сортер, музичний інструмент, "розумна м'яка" іграшка, ігровий килимок тощо.

Малюкам на Новий рік варто дарувати розвивальні іграшки

  • Дітям трохи старшого віку можна подарувати яскравий костюм для дитячого свята, ігровий намет, інтерактивного вихованця, музичний килимок, пальчикові фарби, іграшкову кухню, мікрохвильовку, кавоварку, будиночок для ляльок, набір інструментів.

  • Дитині 5-10 років: мольберт або навчальну дошку, набір улюблених героїв мультфільмів, ляльку або робота, настільну гру, іграшку на радіоуправлінні, конструктор, комплект шпигуна, маленького хіміка або фізика, іграшкову залізницю, набір для творчості (малювання, плетіння з бісеру тощо).

Вибираючи подарунок, варто враховувати вік дитини

  • Дітям від 10 до 16 років: телефон, "розумний" годинник, навушники, набір дослідника, подарунок-сертифікат, похід на скалодром, квиток на концерт або футбольний матч, косметику, прикраси, сувенір.

  • Діти різного віку будуть раді таким подарункам, як самокат, ролики, санки, лижі, гіроскутер, одяг, взуття, стильні аксесуари.

Намагайтеся прислухатися до дитини задовго до свята, тоді у вас не буде проблеми з вибором подарунка
Поради щодо вибору подарунка дітям на Новий рік

  • Якщо даруєте подарунок маленькій дитині, пам'ятайте, що він має складатися з сертифікованих матеріалів і не містити дрібних деталей.

  • Добре, якщо під ялинкою дитину чекатимуть одразу кілька різних подарунків (можна невеликих).

  • Загорніть свій новорічний подарунок у яскраву упаковку – це обов'язково сподобається малюкові.

  • До подарунку можна додати солодощі або фрукти, наприклад мандарини.

  • Намагайтеся прислухатися до вашої дитини задовго до свята, тоді у вас не буде проблеми з вибором подарунка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що подарувати батькам на Новий рік, хлопцеві чи дівчині, а також чоловікові або дружині. Як вважають психологи, подарунок може серйозно вплинути на стосунки.

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