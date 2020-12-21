Що подарувати дітям на Новий рік: топ-5 ідей

Купуючи подарунок на Новий рік дітям, варто попросити їх написати Дідові Морозу листа – так ви зможете дізнатися, про що вони мріють.

Крім того, варто враховувати вік дитини. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Для найменших актуальним подарунком будуть розвивальні іграшки: наприклад, книжка-розкладачка, іграшка-сортер, музичний інструмент, "розумна м'яка" іграшка, ігровий килимок тощо.

Дітям трохи старшого віку можна подарувати яскравий костюм для дитячого свята, ігровий намет, інтерактивного вихованця, музичний килимок, пальчикові фарби, іграшкову кухню, мікрохвильовку, кавоварку, будиночок для ляльок, набір інструментів.

Дитині 5-10 років: мольберт або навчальну дошку, набір улюблених героїв мультфільмів, ляльку або робота, настільну гру, іграшку на радіоуправлінні, конструктор, комплект шпигуна, маленького хіміка або фізика, іграшкову залізницю, набір для творчості (малювання, плетіння з бісеру тощо).

Дітям від 10 до 16 років: телефон, "розумний" годинник, навушники, набір дослідника, подарунок-сертифікат, похід на скалодром, квиток на концерт або футбольний матч, косметику, прикраси, сувенір.

Діти різного віку будуть раді таким подарункам, як самокат, ролики, санки, лижі, гіроскутер, одяг, взуття, стильні аксесуари.

Якщо даруєте подарунок маленькій дитині, пам'ятайте, що він має складатися з сертифікованих матеріалів і не містити дрібних деталей.

Добре, якщо під ялинкою дитину чекатимуть одразу кілька різних подарунків (можна невеликих).

Загорніть свій новорічний подарунок у яскраву упаковку – це обов'язково сподобається малюкові.

До подарунку можна додати солодощі або фрукти, наприклад мандарини.

Намагайтеся прислухатися до вашої дитини задовго до свята, тоді у вас не буде проблеми з вибором подарунка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що подарувати батькам на Новий рік, хлопцеві чи дівчині, а також чоловікові або дружині. Як вважають психологи, подарунок може серйозно вплинути на стосунки.