Що подарувати чоловікові на Новий рік: топ-5 ідей від Ілони Гвоздьової

Українська танцівниця й переможниця шоу "Танці з зірками" в 4 сезоні Ілона Гвоздьова розповіла, якими презентами можна потішити коханого чоловіка на Новий рік.

Відповідними порадами 32-річна знаменитість поділилася з виданням Viva. Гвоздьова зазначила, що потрібно підбирати подарунок чоловікові відповідно до його захоплень або ж вподобань.

"Моєму чоловікові дуже легко догодити з подарунками. Він абсолютно не вибагливий і завжди всьому радий. Я знаю його захоплення, тому потішити мені його не важко. Іван дуже любить риболовлю та свій автомобіль. Кожне свято я завжди прямо дізнаюся у нього, що йому необхідно... Тому вибирати подарунки потім набагато простіше", – заявила танцівниця.

Ілона Гвоздьова з чоловіком Іваном Хомячуком Instagram Ілони Гвоздьової

Подарунок чоловікові на Новий рік: топ-5 ідей від Ілони Гвоздьової

Чоловічі аксесуари – годинник, стильні браслети, підвіски. Це завжди дуже красиво виглядає, додає харизми та висловлює особистість.

Якщо ваш чоловік автолюбитель, то завжди оцінить сертифікат з догляду за його улюбленою машиною – хімчистка, СТО, перетяжка салону, полірування фар й т.д.

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Якщо він любить шопінг, також не прогадаєте з сертифікатом у його улюблений магазин одягу. Так, сертифікати на шопінг люблять не тільки дівчата.

Якщо хлопець любить ризик і спорт, можна подарувати йому суперкрутий квест або випробування. Наприклад, дрифт, стрибок із парашутом, дайвінг тощо.

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Якщо у ваших руках опинився романтик, можна зняти фотосесію в стилі love story, запросити на побачення в кінотеатр для двох, приготувати вечерю, станцювати йому приватний танець. За постановкою останнього завжди можна звернутися до мене.

Що подарувати чоловікові на Новий рік gazetasi.al

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