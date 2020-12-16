Що подарувати чоловікові або дружині на Новий рік: 10 цікавих ідей

Перш ніж зробити новорічний сюрприз своєму чоловікові або дружині, варто дізнатися, про що мріє кохана людина. Для цього можна ненароком разом подивитися каталоги прикрас, техніки або одягу і простежити за реакцією другої половинки.

Як розповіла OBOZREVATEL психолог Світлана Арефнія, чоловіки вважають за краще якісні та практичні подарунки, а жінки – щоб їх було багато.

Що подарувати чоловікові на Новий рік

Іменний подарунок : халат, подушка, рушник, портмоне.

Подарунок для спорту. Це можуть бути гантелі, масажер або груша і рукавички для боксу.

Подарунок для двох: набір для романтичного вечора або захоплююча квест-гра.

Набір їжі або алкоголю (корзина м'ясних делікатесів, букет з фруктів, бар-каністра, фляга для міцних напоїв тощо).

Щось з техніки, наприклад, новий смартфон, навушники або бездротовий зарядний пристрій.

Чоловіки вважають за краще якісні та практичні подарунки, а жінки – щоб їх було багато Pixabay

Що подарувати дружині на Новий рік

Оригінальний подарунок з техніки , наприклад, фотоапарат миттєвого друку, робот-пилосос, гідромасажна ванна, косметологічна маска чи масажер для омолодження обличчя.

Подарунок для настрою : професійна фотосесія, похід до театру, ресторану або навіть спільна подорож.

Улюблені парфуми.

Одяг. Це може бути стильна річ або аксесуар від улюбленого бренду.

Спортивний подарунок: навушники для спорту, нові кросівки для пробіжки, скакалка тощо.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна готувати на Новий, 2021 рік Бика: такі продукти, як яловичина і телятина, будуть недоречні на святковому столі.