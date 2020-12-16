Що подарувати чоловікові або дружині на Новий рік: 10 цікавих ідей

Анна Паскевич Свята 10:15, 16.12.2020

Перш ніж зробити новорічний сюрприз своєму чоловікові або дружині, варто дізнатися, про що мріє кохана людина. Для цього можна ненароком разом подивитися каталоги прикрас, техніки або одягу і простежити за реакцією другої половинки.

Як розповіла OBOZREVATEL психолог Світлана Арефнія, чоловіки вважають за краще якісні та практичні подарунки, а жінки – щоб їх було багато.

Що подарувати чоловікові на Новий рік

  • Іменний подарунок: халат, подушка, рушник, портмоне.

  • Подарунок для спорту. Це можуть бути гантелі, масажер або груша і рукавички для боксу.

  • Подарунок для двох: набір для романтичного вечора або захоплююча квест-гра.

  • Набір їжі або алкоголю (корзина м'ясних делікатесів, букет з фруктів, бар-каністра, фляга для міцних напоїв тощо).

  • Щось з техніки, наприклад, новий смартфон, навушники або бездротовий зарядний пристрій.

Чоловіки вважають за краще якісні та практичні подарунки, а жінки – щоб їх було багато
Pixabay

Що подарувати дружині на Новий рік

  • Оригінальний подарунок з техніки, наприклад, фотоапарат миттєвого друку, робот-пилосос, гідромасажна ванна, косметологічна маска чи масажер для омолодження обличчя.

  • Подарунок для настрою: професійна фотосесія, похід до театру, ресторану або навіть спільна подорож.

  • Улюблені парфуми.

  • Одяг. Це може бути стильна річ або аксесуар від улюбленого бренду.

  • Спортивний подарунок: навушники для спорту, нові кросівки для пробіжки, скакалка тощо.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна готувати на Новий, 2021 рік Бика: такі продукти, як яловичина і телятина, будуть недоречні на святковому столі.

Коментувати
Lady Свята

Дивіться також

Що буде з пенсіями, комуналкою й зарплатами через новий бюджет України: головні рішення

У Києві на Шулявському мосту впали стовпи. Всі подробиці

Близько 70-80% тих, хто прибуває до України з ОРЛО, хворі на COVID-19, – Гайдай

Україна запускає процес щодо повернення Криму: в чому суть плану, який Зеленський запропонував Заходу

"Не соромно, безсмертні ви наші?" Голубовська потужно звернулася до нардепів перед ухваленням бюджету