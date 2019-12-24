Що одягти на Новий Рік Щура: астролог перерахувала правила

Астролог Ефа Форіна порекомендувала одягти в новорічну ніч 2020 року новий одяг.

"Ваше вбрання повинно бути новим. Улюблені торішні плаття і костюми залиште для більш слушної нагоди, адже рік Щура починає новий життєвий цикл", – розповіла вона в блозі OBOZREVATEL.

Вона уточнила, що новим повинен бути абсолютно весь одяг, включаючи білизну. За словами астролога, колір, в якому потрібно зустрічати Новий рік Щура – "світлий з яскравими вкрапленнями". У вбранні повинен бути присутнім металевий аксесуар – також абсолютно новий.

Новорічне вбрання в рік Щура повинно бути абсолютно новим

Ефа Форіна також розповіла, що довжина новорічної сукні має велике значення. Якщо плаття пишне і з масивними прикрасами, воно приверне грошову удачу. Туніки і сарафани будуть залучати в життя любов, а строгі сукні та елегантні костюми – кар'єрні досягнення. "Не забувайте, що ваш образ і настрій повинні бути блискучими", – попередила астролог.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна повідомила, що слід повісити на новорічну ялинку, щоб рік Білого Щура був вдалим. Зокрема, вона порекомендувала повісити цукерки, мандарини і грошові купюри.

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