Що обов'язково слід зробити на Трійцю у 2020 році: головні поради

День Святої Трійці є одним з найголовніших свят у християн, який вважається днем народження церкви. 2020 року Трійця відзначається 7 червня.

Про те, що вірянам обов'язково слід зробити цього дня, щоб Зелені свята принесли щастя й добробут, розповідає OBOZREVATEL.

Трійця 2020: що обов'язково потрібно зробити Ілюстративне фото / razom.media

По-перше, в Трійцю обов'язково потрібно сходити до церкви і освятити зібрану вранці зелень.

У центрі букета має розташовуватися потрійна свічка зеленого кольору, яка буде горіти під час богослужіння.

Існує також традиція прикрашати будинок на Трійцю зеленню: травами або гілками дерев. Для цього підійдуть береза, дуб, клен або липа. Осику і вербу в дім приносити не можна.

Після Трійці зелень засушують і зберігають протягом усього року – за повір'ям, вона є оберегом від неприємностей і хвороб.

Вважається також, що свято Трійці – ідеальний день для заручин і сватання, проте весілля цього дня є поганим знаком. А люди, що народилися в цей період, можуть мати сильну інтуїцію або навіть дар передбачення.

Традиції на Трійцю Ілюстративне фото / narodna-pravda.ua

До Дня Святої Трійці вдома обов'язково слід прибратися. Після служби в храмі вся родина збирається за святковим столом або вирушає до рідних у гості. Увечері на Трійцю за традицією влаштовують святкові гуляння на природі.

Переддень Трійці – Троїцька поминальна субота – вважається найбільш значним і найбільш шанованим днем поминання у православних, цього дня прийнято відвідувати кладовища і поминати всіх померлих.

Нагадаємо, оскільки в Україні в червні 2020 року продовжує діяти карантин, введений через пандемію коронавірусу, слід при відвідуванні громадських місць дотримуватися маскового режиму і дистанції не менше 1,5 метра.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в День Святої Трійці.

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