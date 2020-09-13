Що не можна робити в Семенів день: прикмети та свята 14 вересня

У понеділок, 14 вересня 2020 року, православна церква вшановує пам'ять преподобного Симеона Стовпника. У народі свято називається Семен Літопроводець або Семенів день.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Семенів день

14 вересня православні вшановують святого Симеона, який володів даром передбачення та міг зцілювати тілесні недуги й душевні хвороби. Також праведник був засновником стовпництва. У народі свято отримало назву Семенів день та вважався початком Бабиного літа. Предки в цей день робили особливі обряди, завершували збирання ярих та дотримувалися особливих правил.

Преподобний Симеон Стовпник. azbyka.ru

Семенів день починали з розведення нового вогню, видобутого шляхом тертя сухого дерева. Потім від цього полум'я починали топити в хатах і лазнях.

Прикмети на 14 вересня

Прикмети на 14 вересня. wall.alphacoders.com

Тепла погода 14 вересня віщує теплу зиму.

Дме вітер з південного боку – взимку буде досить тепло.

Суха погода – восени теж буде мало дощів.

Гуси вже відлетіли у вирій – за прикметами, зима настане рано.

Погода дощова – осінь буде з великою кількістю опадів.

Багато павутини – осінь буде сухою і довгою.

Що не можна робити 14 вересня

У цей день не можна сваритися, лихословити, обговорювати й засуджувати людей.

Не рекомендується займатися важкими фізичними справами.

Заборонено планувати на 14 вересня переїзд.

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