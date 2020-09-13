Що не можна робити в Семенів день: прикмети та свята 14 вересня
У понеділок, 14 вересня 2020 року, православна церква вшановує пам'ять преподобного Симеона Стовпника. У народі свято називається Семен Літопроводець або Семенів день.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.
Семенів день
14 вересня православні вшановують святого Симеона, який володів даром передбачення та міг зцілювати тілесні недуги й душевні хвороби. Також праведник був засновником стовпництва. У народі свято отримало назву Семенів день та вважався початком Бабиного літа. Предки в цей день робили особливі обряди, завершували збирання ярих та дотримувалися особливих правил.
Семенів день починали з розведення нового вогню, видобутого шляхом тертя сухого дерева. Потім від цього полум'я починали топити в хатах і лазнях.
Прикмети на 14 вересня
Тепла погода 14 вересня віщує теплу зиму.
Дме вітер з південного боку – взимку буде досить тепло.
Суха погода – восени теж буде мало дощів.
Гуси вже відлетіли у вирій – за прикметами, зима настане рано.
Погода дощова – осінь буде з великою кількістю опадів.
Багато павутини – осінь буде сухою і довгою.
Що не можна робити 14 вересня
У цей день не можна сваритися, лихословити, обговорювати й засуджувати людей.
Не рекомендується займатися важкими фізичними справами.
Заборонено планувати на 14 вересня переїзд.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються у вересні 2020 року: церковний календар.