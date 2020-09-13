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Що не можна робити в Семенів день: прикмети та свята 14 вересня

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Свята
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Що відзначають 14 вересня: свята і прикмети

У понеділок, 14 вересня 2020 року, православна церква вшановує пам'ять преподобного Симеона Стовпника. У народі свято називається Семен Літопроводець або Семенів день.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Семенів день

14 вересня православні вшановують святого Симеона, який володів даром передбачення та міг зцілювати тілесні недуги й душевні хвороби. Також праведник був засновником стовпництва. У народі свято отримало назву Семенів день та вважався початком Бабиного літа. Предки в цей день робили особливі обряди, завершували збирання ярих та дотримувалися особливих правил.

Преподобний Симеон Стовпник. azbyka.ru

Семенів день починали з розведення нового вогню, видобутого шляхом тертя сухого дерева. Потім від цього полум'я починали топити в хатах і лазнях.

Прикмети на 14 вересня

Прикмети на 14 вересня. wall.alphacoders.com

  • Тепла погода 14 вересня віщує теплу зиму.

  • Дме вітер з південного боку – взимку буде досить тепло.

  • Суха погода – восени теж буде мало дощів.

  • Гуси вже відлетіли у вирій – за прикметами, зима настане рано.

  • Погода дощова – осінь буде з великою кількістю опадів.

  • Багато павутини – осінь буде сухою і довгою.

Що не можна робити 14 вересня

  • У цей день не можна сваритися, лихословити, обговорювати й засуджувати людей.

  • Не рекомендується займатися важкими фізичними справами.

  • Заборонено планувати на 14 вересня переїзд.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються у вересні 2020 року: церковний календар.

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