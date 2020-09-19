Що не можна робити в Луків день: прикмети та свята 20 вересня

Юля Ухіна Свята 12:15, 19.09.2020

20 вересня 2020 року в Україні відзначають День рекрутера і День працівників лісу. Також православна церква вшановує пам'ять преподобного Луки Глубокореченського. У народі свято називається Луків день.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День рекрутера

20 вересня свій професійний день відзначають рекрутери – фахівці, що відповідають за підбір персоналу для вакантних місць в компанії. Вперше свято відзначили у 2001 році.

День рекрутера: що це за свято. kto-chto-gde.ru

День працівників лісу

День працівника лісу як професійне свято в Україні заснований у 1993 році указом першого президента Леоніда Кравчука на підтримку відповідної ініціативи працівників лісового господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості. Відзначається щорічно у третю неділю вересня.

День працівників лісу: коли відзначають. vlv-mag.com

Луків день

У православному календарі на цей день припадає свято преподобного Луки Глубокореченського, який жив у 10 столітті в Каппадокії. Він був ченцем, а потім став ігуменом Спасової обителі, прославився праведним життям.

Преподобний Лука Глубокореченський. vn.20minut.ua

У народі, починаючи з цієї дати, збирали цибулю ("лук" російською), назва якої співзвучна з ім'ям преподобного. Тому це свято і назвали Луків день. Прийнято було готувати різноманітні страви з цього овоча. А за повір'ям вважалося, що якщо спекти цибулю до цієї дати, то весь урожай висохне на грядках.

Луків день: що це за свято. cilantro.ru

Прикмети на 20 вересня

  • Чорні хмари – до дощу.

  • Білі хмари – до негоди.

  • Журавлі високо і повільно летять – до холодної та дощової осені.

  • Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.

Що не можна робити 20 вересня

  • Давати чи позичати гроші й хліб в Луків день – до неприємностей.

  • Маленьким дівчаткам цього дня не можна дарувати ляльок, адже в заміжжі вони будуть безплідними.

  • Не рекомендується свататися в цей день – до розпаду майбутнього союзу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються у вересні 2020 року: церковний календар.

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