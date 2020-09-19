Що не можна робити в Луків день: прикмети та свята 20 вересня

20 вересня 2020 року в Україні відзначають День рекрутера і День працівників лісу. Також православна церква вшановує пам'ять преподобного Луки Глубокореченського. У народі свято називається Луків день.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День рекрутера

20 вересня свій професійний день відзначають рекрутери – фахівці, що відповідають за підбір персоналу для вакантних місць в компанії. Вперше свято відзначили у 2001 році.

День працівників лісу

День працівника лісу як професійне свято в Україні заснований у 1993 році указом першого президента Леоніда Кравчука на підтримку відповідної ініціативи працівників лісового господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості. Відзначається щорічно у третю неділю вересня.

Луків день

У православному календарі на цей день припадає свято преподобного Луки Глубокореченського, який жив у 10 столітті в Каппадокії. Він був ченцем, а потім став ігуменом Спасової обителі, прославився праведним життям.

У народі, починаючи з цієї дати, збирали цибулю ("лук" російською), назва якої співзвучна з ім'ям преподобного. Тому це свято і назвали Луків день. Прийнято було готувати різноманітні страви з цього овоча. А за повір'ям вважалося, що якщо спекти цибулю до цієї дати, то весь урожай висохне на грядках.

Прикмети на 20 вересня

Чорні хмари – до дощу.

Білі хмари – до негоди.

Журавлі високо і повільно летять – до холодної та дощової осені.

Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.

Що не можна робити 20 вересня

Давати чи позичати гроші й хліб в Луків день – до неприємностей.

Маленьким дівчаткам цього дня не можна дарувати ляльок, адже в заміжжі вони будуть безплідними.

Не рекомендується свататися в цей день – до розпаду майбутнього союзу.

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