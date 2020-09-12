Що не можна робити в Купріянів день: прикмети та свята 13 вересня

13 вересня 2020 року в Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкіста та День програміста. Також православна церква вшановує пам'ять священномученика Кипріяна Карфагенського. У народі свято називається Купріянів день або Журавлине віче.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день та що не можна робити.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Це професійне свято встановлене у 1993 році указом першого президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Відзначається щорічно у другу неділю вересня.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України: коли відзначають fool.com

День танкіста

День танкістів заснований у 1997 році указом другого президента України Леоніда Кучми на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників країни. Свято відзначається щорічно у другу неділю вересня.

День танкіста в Україні: коли відзначають glavred.info

День програміста

Професійне свято програмістів в Україні відзначають 13 вересня, а у високосні роки – 12 вересня. Така неоднозначність пов'язана з тим, що датою свята був обраний 256-й день в році. Ця цифра позначає кількість різних значень, які можуть бути виражені за допомогою одного восьмирозрядного байта. А також число 256 є максимальним ступенем числа 2, який не перевищує кількості днів у році.

День програміста в Україні: коли відзначають. tin-corp.com

Купріянів день

13 вересня православні вшановують пам'ять святого Кипріяна, єпископа Карфагенського. У народі свято називається Купріянів день або Журавлине віче. У цей день було заведено починати збір журавлини. До цього терміну на болота ходити було не можна.

Священномученик Кипріан Карфагенський. azbyka.ru

Прикмети на 13 вересня

Прикмети на 13 вересня. chordify.net

Журавлі летять неспішно – осінь буде теплою.

Почути журавлиний крик – до дощу.

Журавлі летять високо – зима буде суворою.

Молодик – до багатого врожаю журавлини.

Побачити уві сні журавлину – до сліз.

Що не можна робити 13 вересня

У цей день не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.

Не можна вирушати в подорож, оскільки така дорога буде наповнена не завжди приємними сюрпризами.

Якщо у вас немає серйозних справ, в цей день краще не виходити з дому взагалі.

Не укладайте цей день угод і не робіть покупок, особливо великих.

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