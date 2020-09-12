Що не можна робити в Купріянів день: прикмети та свята 13 вересня

13 вересня 2020 року в Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкіста та День програміста. Також православна церква вшановує пам'ять священномученика Кипріяна Карфагенського. У народі свято називається Купріянів день або Журавлине віче.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день та що не можна робити.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Це професійне свято встановлене у 1993 році указом першого президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Відзначається щорічно у другу неділю вересня.

День танкіста

День танкістів заснований у 1997 році указом другого президента України Леоніда Кучми на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників країни. Свято відзначається щорічно у другу неділю вересня.

День програміста

Професійне свято програмістів в Україні відзначають 13 вересня, а у високосні роки – 12 вересня. Така неоднозначність пов'язана з тим, що датою свята був обраний 256-й день в році. Ця цифра позначає кількість різних значень, які можуть бути виражені за допомогою одного восьмирозрядного байта. А також число 256 є максимальним ступенем числа 2, який не перевищує кількості днів у році.

Купріянів день

13 вересня православні вшановують пам'ять святого Кипріяна, єпископа Карфагенського. У народі свято називається Купріянів день або Журавлине віче. У цей день було заведено починати збір журавлини. До цього терміну на болота ходити було не можна.

Прикмети на 13 вересня

Журавлі летять неспішно – осінь буде теплою.

Почути журавлиний крик – до дощу.

Журавлі летять високо – зима буде суворою.

Молодик – до багатого врожаю журавлини.

Побачити уві сні журавлину – до сліз.

Що не можна робити 13 вересня

У цей день не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.

Не можна вирушати в подорож, оскільки така дорога буде наповнена не завжди приємними сюрпризами.

Якщо у вас немає серйозних справ, в цей день краще не виходити з дому взагалі.

Не укладайте цей день угод і не робіть покупок, особливо великих.

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