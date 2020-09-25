Що не можна робити в Корнилів день: прикмети і свята 26 вересня

26 вересня 2020 року православні християни вшановують пам'ять святого Корнилія. У народі свято називається Корнилів день або Корнилля, так як в цей день прийнято прибирати з полів коренеплоди. Також в світі відзначають Європейський день мов і Всесвітній день контрацепції.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Корнилів день

За церковним календарем 26 вересня відзначається день святого Корнилія, що жив в Римі в 1 столітті. Згідно з Новим завітом, Корнилій "побожний був та богобійний". Так називали язичників, які шанували Бога, але не були християнами. Одного разу Корнилію з'явився ангел і велів знайти святого Петра. Чоловік виконав вказівку, і Петро хрестив його в своєму будинку. Корнилій вважається першим язичником, який прийняв християнство. Згодом він з благословення Петра став єпископом і прославився тим, що зруйнував язичницький храм в місті Скепсії, після чого багато жителів повірили в Христа.

На Русі день святого Корнилія стали називати Корниллям, оскільки в цей день прибирали з гряд коренеплоди: ріпу, буряк, редьку, моркву. Вважалося, що з цього часу "корінь в землі не росте, а мерзне". Заморозки, які вже траплялися нерідко, могли понівечити врожай.

Європейський день мов

Рада Європи за підтримки ЄС заснувала це свято в 2001 році, з метою підтримки мовного розмаїття, двомовності кожного європейця, розвитку викладання. Сьогодні в інститутах Євросоюзу рівноправно використовуються 24 мови: англійська, болгарська, угорська, грецька, датська, ірландська, іспанська, італійська, латиська, литовська, мальтійська, німецька, нідерландська, польська, португальська, румунська, словацька, словенська, фінська, французька, хорватська , чеська, шведська, естонська.

Всесвітній день контрацепції

Свято було засноване з ініціативи організацій, що займаються питаннями репродуктивного здоров'я і проблемами планування сім'ї, 26 вересня 2007 року. Мета – зниження високого рівня незапланованих вагітностей і абортів. У цей день по всьому світу проходять різні заходи, що мають безпосереднє відношення до Всесвітнього дня контрацепції.

Прикмети на 26 вересня

Червоний місяць на небі – до вітряної погоди.

Дощ – до хорошого урожаю.

Всі граки на південь полетіли – до швидкого снігу.

Кури линяти почали – до теплої зими.

Бульбашки на воді в канавах з'явилися – до негоди.

Що не можна робити 26 вересня

За народними прикметами 26 вересня не варто зловживати ворожіннями. Так, існує прикмета, якщо дівчина ворожить на дзеркалі і розіб'є його, то вона не буде щаслива в особистому житті.

Цей день не підходить для одруження, також не варто проводити веселі свята.

Не можна забиратися будинку.

Починати важливі справи краще в другій половині дня і не поодинці, попросіть про допомогу товаришів.

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