Що не можна робити в Харитонів день: прикмети та свята 11 жовтня

11 жовтня 2020 року в Україні відзначають День художника, День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, а у світі – Міжнародний день дівчаток та Всесвітній день боротьби з ожирінням. Також православна церква вшановує пам'ять преподобного Харитона Сповідника. У народі свято називають – Харитонів день.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День художника України

Це професійне свято встановлене у 1998 році указом другого президента України Леоніда Кучми, "з огляду на роль художників в розвитку українського образотворчого мистецтва, відродження національних традицій у художній творчості та в підтримку ініціативи Спілки художників України". Щорічно відзначається у другу неділю жовтня.

День художника України: коли відзначають golos.ua

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України

Це професійне свято встановлене у 2004 році указом другого президента України Леоніда Кучми, "враховуючи вагомий внесок працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби в забезпечення санітарного та епідеміологічного добробуту населення". Щорічно відзначається у другу неділю жовтня.

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України: коли відзначають file.liga.net

Міжнародний день дівчаток

Свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2011 року. Ця дата закликає зосередити увагу на необхідності вирішення проблем, з якими стикаються дівчатка у всьому світі, і заохочувати розширення прав і можливостей дівчаток і здійснення їхніх прав.

Міжнародний день дівчаток: що це за свято pixy.org

Всесвітній день боротьби з ожирінням

Свято встановила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Ожиріння є одним з наслідків порушення здорового способу життя, що приводить до ускладнень. ВООЗ у 1997 році визнала, що воно переросло в епідемію глобального характеру. Лікарі проводять інтенсивну кампанію з освіти населення про проблему надмірної ваги, роз'яснюючи людям причини.

Всесвітній день боротьби з ожирінням: коли відзначають strong-atlet.net

Харитонів день

11 жовтня православні християни вшановують пам'ять преподобного Харитона Сповідника. У народі свято ще називали Харитон, або Харитонів день.

Святий жив на початку IV століття і перетерпів муки за віру Христову в Іконії, але залишився живий, завдяки сильній вірі в Бога. Після того як гоніння на християн вщухли, святого звільнили з ув'язнення. Все своє життя він присвятив релігії. У Палестині він заснував три лаври – Ієріхонську, Сукійську і Фаранську. Недалеко від Сукійської лаври на горі в печері преподобний Харитон провів останні роки життя. Помер він у дуже поважному віці.

Святий Харитон Сповідник clutch.ua

Зазвичай в цей день всі залишалися вдома, адже вважали, що саме 11 жовтня людині можуть наврочити. Жінки та дівчата займалися шиттям і рукоділлям.

Прикмети на 11 жовтня

Прикмети на 11 жовтня widoczki.com

Листя на землю падає виворотом вгору – до гарного урожаю.

Зайці не побіліли – до пізньої зими.

Місяць в колах – до посушливого літа.

Дерева вдруге зацвіли – до довгої та теплої осені.

Птахи низько летять – до ранньої зими.

Увечері зоря червона – до вітряної погоди.

Іва інеєм покрилася – до довгої зими.

Що не можна робити 11 жовтня

У цей день не можна підмітати в хаті, щоб не вимести щастя.

Не рекомендується 11 жовтня вживати будь-які ягоди. Кажуть, що нечиста сила плює на них, і той, хто їх з'їсть – буде хворіти.

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