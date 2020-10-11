Що не можна робити у Феофанів день: прикмети та свята 12 жовтня

12 жовтня 2020 року в Україні та в усьому світі відзначають День боротьби з артритом. Також православна церква вшановує пам'ять преподобного Феофана Милостивого. У народі свято називають – Феофанів день.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Всесвітній день боротьби з артритом

Проводиться щорічно з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з 1996 року. Мета – привернути увагу громадськості до проблеми ревматологічних захворювань, підвищення інформованості про артрити у всіх його формах, об'єднання зусиль лікарів та пацієнтів в напрямку вирішення питань профілактики цього захворювання.

Феофанів день

12 жовтня православні християни вшановують пам'ять преподобного Феофана Милостивого. Феофан жив в палестинському місті Газі. Він допомагав бідним, молився Господу і приймав всі випробування, які випадали на його долю. Згодом він позбувся здоров'я і помер мученицькою смертю. Після того як Феофан пішов в інший світ, його тіло, покрите ранами та гноєм, очистилося.

У цей день прийнято було влаштовувати полювання на зайця, після якої існувала традиція збиратися на пишне гуляння. Також в народі вірили, що тепло на Феофана обов'язково має повернутися.

Прикмети на 12 жовтня

Небо зоряне – до сухої осені.

Туман з'явився до ночі – заморозків не буде.

Гриби пізні в лісі з'явилися – до затяжної осені.

Вітер днем посилюється – погода буде ясною.

Грім гримить – до безсніжної зими.

Що не можна робити 12 жовтня

Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту.

Також забороняється грішити в цей день.

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