Що не можна робити в День Мамонія: прикмети і свята 15 вересня

15 вересня в Україні православні християни шанують пам'ять святого мученика Маманта, а також його батьків Федота і Руфіни. У народі свято називається День Мамонтія. Також в світі відзначають Міжнародний день демократії.

За народним календарем в цей день існують також певні заборони, а прикмети розкажуть, якою буде погода найближчим часом. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День пам'яті мученика Маманта або День Мамонтія

Святий Мамант народився в Пафлагонії в знатній християнській родині. Хлопчик рано осиротів, бо його батьків за сповідування християнства кинули до в'язниці, де незабаром вони померли. Його вихованням займалася заможна вдова Амія.

Святий мученик Мамант вшановується церквою 15 вересня. pravoslavie.ru

Прийомна мати виростила Маманта благочестивим християнином, дала йому гарну освіту і всіляко дбала про розвиток його природних здібностей. Незабаром, завдяки навичкам красномовства і не по роках зрілим міркуванням, йому вдалося навернути до християнства багатьох своїх однолітків.

Святий Мамант харчувався молоком диких кіз і овець, які збиралися навколо його житла. Не забував він і про потреби близьких, щедро ділив хліб з бідними і незаможними. Незабаром слава про Маманта поширилася всією Кесарією. Дізнавшись про це, намісник імператора послав за ним загін воїнів. Святого затримали і піддали жорстоким катуванням. Він стійко виносив всі муки, ні разу не відступивши від віри. Зрештою, святого Маманта вирішили віддати на поталу хижим звірам, але ті не чіпали його. Тоді один з язичницьких жерців вразив його тризубом. Смертельно поранений, святий Мамант вийшов за межі міста. Там, в невеликій кам'яній печері, він і віддав дух свій Богу.

День Мамонтія: традиції і прикмети. Pixabay

На Русі мученика Маманта називали Мамонтієм Вівчарником, і вважали покровителем овець та кіз. Справа в тому, що коли святий жив в пустелі, до нього приходили дикі кози, яких він доїв і робив з молока сири. У день мамонта не варто виганяти худобу з двору, в іншому випадку їй загрожували хвороби та інші напасті. А ось на стіл добре було поставити страви з козячого молока.

З Мамонтія починалися гуляння хлопців. Після закінчення польових робіт всім молодикам, яким належало йти в рекрути, давали повну свободу і не навантажували ніякою працею до самого набору (він зазвичай відбувався в листопаді). Хлопці вбиралися у святковий одяг, ходили в гості один до одного, влаштовували ігри та жартівливі бійки.

Міжнародний день демократії

Міжнародний день демократії був встановлений Генеральною асамблеєю ООН в 2007 році і відзначається щорічно 15 вересня. Ця дата приурочена до 20-ї річниці першої міжнародної конференції нових і відновлених демократій, яка відзначалася в 2008 році.

Міжнародний день демократії: історія свята. Pixabay

ООН запропонувала державам, а також регіональним, міжурядовим і неурядовим організаціям ухвалити нове свято, як привід звернути увагу на стан демократії в світі. Адже демократія – це не тільки мета, але і процес.

Прикмети на 15 вересня

Ясний день ознаменує теплу осінь.

Червоний захід обіцяє швидкі морози.

Якщо 15 вересня зранку йде дощ – залишок осені буде сухим.

Низькі хмари принесуть з собою негоду.

Миші риють нори з входом на південь – зима буде суворою.

Що не можна робити 15 вересня

У День Мамонтія не можна відмовляти в допомозі.

Також 15 вересня не варто байдикувати. Потрібно намагатися провести день максимально продуктивно для залучення удачі.

У цей день не можна скаржитися, вередувати і піддаватися негативним думкам.

Не варто ходити по магазинах – придбане швидко вийде з ладу.

Не можна виганяти худобу з двору, в іншому випадку їй загрожували хвороби.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в вересні 2020 року: церковний календар.