Що не можна робити під час ворожінь: таролог озвучила головні заборони

Астролог і таролог Яніна Массіні назвала головні заборони, які на її думку, не можна порушувати під час ворожінь.

Своїми рекомендаціями вона поділилася з OBOZREVATEL . Так, за словами Массіні, не варто ворожити на картах таро в період християнських свят, оскільки таролог витратить дуже багато енергії, а прогноз навряд чи буде точним.

Також вона не рекомендує:

гадати з дзеркалом без певних знань;

викликати будь-яких духів і сутностей – результат може виявитися непередбаченим: невідомо, кого можна "запросити";

звертатися за безкоштовним ворожінням, бо замість грошей людина може віддати своє здоров'я або щось інше, цінне для неї.

Як відомо, церква негативно ставиться до будь-яких, навіть жартівливих ворожінь. Православ'я закликає людей до постійного духовного розвитку, а спроба дізнатися майбутнє може перешкодити цьому і є прямим зверненням до темних сил, підкреслюють священнослужителі.

Крім того, те, що багато ворожок використовують у своїй роботі ікони, свічки з храму, святу воду і згадують святих і Бога, є для християн блюзнірством, яке не має нічого спільного зі світлою вірою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше таролог дала астрологічний прогноз на грудень 2020 року для всіх знаків зодіаку: кого чекає кар'єрний ріст.