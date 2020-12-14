Що не можна робити під час ворожінь: таролог озвучила головні заборони
Астролог і таролог Яніна Массіні назвала головні заборони, які на її думку, не можна порушувати під час ворожінь.
Своїми рекомендаціями вона поділилася з OBOZREVATEL . Так, за словами Массіні, не варто ворожити на картах таро в період християнських свят, оскільки таролог витратить дуже багато енергії, а прогноз навряд чи буде точним.
Також вона не рекомендує:
гадати з дзеркалом без певних знань;
викликати будь-яких духів і сутностей – результат може виявитися непередбаченим: невідомо, кого можна "запросити";
звертатися за безкоштовним ворожінням, бо замість грошей людина може віддати своє здоров'я або щось інше, цінне для неї.
Як відомо, церква негативно ставиться до будь-яких, навіть жартівливих ворожінь. Православ'я закликає людей до постійного духовного розвитку, а спроба дізнатися майбутнє може перешкодити цьому і є прямим зверненням до темних сил, підкреслюють священнослужителі.
Крім того, те, що багато ворожок використовують у своїй роботі ікони, свічки з храму, святу воду і згадують святих і Бога, є для християн блюзнірством, яке не має нічого спільного зі світлою вірою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше таролог дала астрологічний прогноз на грудень 2020 року для всіх знаків зодіаку: кого чекає кар'єрний ріст.