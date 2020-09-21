Що не можна робити на Якима й Анни: прикмети та свята 22 вересня

22 вересня християни вшановують пам'ять святих Іоакима (Якима) й Анни – батьків Богородиці Марії. Також в Україні відзначається День партизанської слави та День машинобудівника.

За народним календарем у цей день існують певні заборони, а прикмети розкажуть, якою буде погода у найближчому майбутньому. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Якима й Анни або День породіль: що це за свято

Згідно з переказами, у благочестивої пари з Єрусалиму довго не було дітей. Одного разу Іоаким прийшов у храм, щоб принести жертву Богу, але первосвященик відмовив йому в проведенні обряду. Він обгрунтував відмову тим, що Іоаким ще не дав Ізраїлю потомства.

Святі Аким та Анна разом із дочкою Марією. Правмір

Тоді Іоаким у скорботі пішов у пустелю для молитви про народження дитини. У цей час і йому, і його дружині з'явився у видіння янгол, який сповістив, що про їхніх нащадків "говоритимуть у всьому світі". Через дев'ять місяців Анна народила дівчинку. Подружжя дало обітницю присвятити дитину Богу і віддали дочку Марію в Єрусалимський храм для служіння до повноліття.

День Якима й Анни на Русі називали ще Днем породіль. Обидвоє святих вважаються покровителями породіль і бездітних жінок. У цей день вітали молодих матерів, а також вшановували повитух. Для цього пекли пироги, варили кашу і кликали жінок на бенкет. А дружини, які ще не змогли завести дітей, молилися Якиму і Анні про зачаття.

День партизанської слави України

Меморіал партизанської слави в Києві. ZeFt

Свято було встановлене в 2001 році, на честь 60-ї річниці з початку підпільно-партизанського руху в Україні в роки Другої світової війни. 6200 партизанських загонів і підпільних груп, які налічували близько мільйона людей, наносили відчутні втрати гітлерівським військам. За мужність і героїзм були нагороджені медалями та орденами 200 тисяч партизан і підпільників, 223 з них отримали звання Героя Радянського Союзу.

День машинобудівника в Україні

День машинобудівника в Україні: як відзначають. Pixabay

Щорічно відзначається в четверту неділю вересня. Дата професійного свята встановлена 8 вересня 1993 року. У машинобудівному комплексі України, який включає понад 20 спеціалізованих галузей, налічується понад 2800 промислових підприємств і 230 організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи. Загальна кількість працівників галузі – понад 1 мільйон осіб.

Прикмети 22 вересня

Багато павутини – до морозної зими.

Сніг випав – до поганого врожаю в наступному році.

Модрина не обсипалася – взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Багато лушпиння на цибулі – до холодної зими.

Листя з вишні не опало – до теплої погоди.

Що не можна робитимуть 22 вересня

Починати нові справи – вони не принесуть успіху. Краще підведіть підсумки, приділіть час здоров'ю і духовному життю.

Лаятися, сваритися, кричати, конфліктувати – інакше порушите баланс добра і зла.

Бути в поганому настрої і допускати сумні думки – можете відлякати від себе благополуччя.

Не можна брати гроші в борг і позичати їх комусь – ризикуєте накликати бідність і фінансові труднощі.

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