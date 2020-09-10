Що не можна робити на Усікновення глави Іоанна Предтечі: прикмети і свята 11 вересня

11 вересня православні християни вшановують пам'ять про мученицьку смерть пророка Іоанна – Усікновення глави святого пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. У народі свято називається Головосік.

За народним календарем в цей день існують також певні заборони, а прикмети розкажуть, якою буде погода найближчим часом. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Усікновення глави святого пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна

В основі пам'ятного дня – історія смерті пророка Іоанна Хрестителя, якому відрізали голову за наказом галілейського правителя Ірода. На жорстоке рішення Ірода вплинули його дружина Іродіада і її дочка Соломія. Іродіада не любила Івана і давно умовляла Ірода позбавити пророка голови. Але цар не хотів цього робити і для заспокоєння дружини посадив Іоанна у в'язницю.

Втім таке покарання не влаштовувало дружину царя. Майже через рік після утримання Іоанна у в'язниці, під час святкування дня народження, Ірод пообіцяв Соломії виконати будь-яке її прохання. Порадившись з матір'ю, Соломія попросила принести їй голову Іоанна Предтечі на блюді. Царю довелося стримати своє слово.

Головосік 2020: традиції свята

Усікновення глави Іоанна Предтечі входить в число Великих свят у православ'ї. У храмах ввечері напередодні служиться Всеношна. Віруючі моляться Іоанну Хрестителю за дітей, а також про позбавлення від головного болю.

У це свято необхідно дотримуватися суворого посту. Не можна їсти продукти тваринного походження (м'ясо, яйця, молоко), а також рибу та морепродукти.

У народі Головосік вважався одним з найнебезпечніших свят. За повір'ям, той, хто народився в цей день буде нещасним, а рана, отримана на Усікновення, не буде гоїтися довгий час. Заборонялося працювати в городі, особливо, якщо для цього використовувався інвентар з заточеною поверхнею (лопати, серпи, коси).

Прикмети на Усікновення глави Іоанна Предтечі:

Якщо чути грім, то осінь буде затяжною і теплою.

Шпаки на південь не відлітають – варто незабаром очікувати бабиного літа.

Зграя лебедів над головою – скоро випаде перший сніг.

Гуси повз пролітають – до негоди.

Що не можна робити на Головосік 11 вересня:

Їсти м'ясо, молоко, рибу і страви з них.

Вживати в їжу круглі фрукти та овочі червоного кольору.

Ставити на стіл щось кругле, закрема тарілки.

Користуватися ножами і іншими гострими предметами.

Співати і танцювати.

Працювати вдома та в городі.

Жінки побоювалися в цей день братися за рукоділля; також намагалися не розчісувати волосся, щоб "не сіклося".

На Предтечу не шинкують капусту, не зрізають мак, не копають картоплю, не рвуть яблука, не беруть в руки косу, сокиру, заступи.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в вересні 2020 року: церковний календар.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram