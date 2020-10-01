Що не можна робити на Трохима і Зосими: прикмети та свята 2 жовтня

2 жовтня 2020 року в Україні та в усьому світі відзначають День соціального педагога та День ненасильства. Також православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Трохима Синадського і Зосими Киликійського. У народі свято називають день Трохима і Зосими.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Міжнародний день соціального педагога

День соціального педагога відзначається щорічно 2 жовтня. Це свято заснували у травні 2009 року в Копенгагені педагоги з 44 країн, що досліджують виховання через соціалізацію. Одна з функцій соціальної педагогіки – розробляти систему заходів, що дозволяють виховувати людину оптимальним чином.

Міжнародний день ненасильства

Свято встановлене резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 15 червня 2007 року. Дата вибрана не випадково: 2 жовтень 1869 року народився Махатма Ганді, лідер руху за незалежність Індії та основоположник філософії та стратегії ненасильства. Цей день служить додатковим приводом для того, щоб "пропагувати ненасильство, в тому числі шляхом освітньої та суспільно-роз'яснювальної роботи".

День Трохима і Зосими

Православні християни 2 жовтня вшановують пам'ять святих мучеників Трохима Синадського, а також Зосими Киликійського. Великомученики жили в різний час, але їх об'єднує безмежна любов та віра в Христа. Вони присвятили своє життя прославлянню імені його і поширенню вчення Господнього, всіма силами намагаючись викрити єретиків і наставити їх на істинний шлях.

У народі свято називають День Трохима і Зосими або ж Бджолина дев'ятина, тому що саме в цей період бджолярі починали збирати мед та готували вулики на зимівлю. Також за народними повір'ями в цей день починалися вечірні гуляння, на яких хлопці та дівчата приглядали собі пару. Вважалося, що якщо дивитися обранцеві в очі та не відводити погляд, він неодмінно відповість взаємністю.

Прикмети на 2 жовтня

Грім гримить – до безсніжної зими.

Туман і волого – до теплої осені.

Журавлі високо летять – до теплої осені.

Багато горобини зросло – до дощової осені.

Що не можна робити 2 жовтня

2 жовтня категорично заборонено лінуватися і брати в руки гострі колючо-ріжучі предмети.

Також не можна в цей день заздрити і брехати.

Нічого не займайте 2 жовтня сусідам, особливо сіль.

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