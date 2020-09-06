Що не можна робити на Тита Листопадника: прикмети і свята 7 вересня
7 вересня 2020 року в Україні відзначають День військової розвідки, а у світі – День знищення військової іграшки та Всесвітній день поширення інформації про м'язову дистрофію Дюшенна. Також православна церква вшановує пам'ять апостола Тита. У народі свято називається Тит Листопадник.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.
День військової розвідки України
Закон про заснування цього дня був прийнятий у 2007 році. З того часу, у розвідників з'явилося професійне свято. Його мета – популяризація професії та виховання духу молодих військових.
День знищення військової іграшки
Всесвітній день знищення військової іграшки має міжнародний статус. Цю дату почали відзначати у 1988 році за ініціативою Всесвітньої Асоціації допомоги сиротам й дітям, позбавленим батьківського піклування. 7 вересня дітям пропонують відмовитися від військових іграшок, обміняти їх на інші (м'які, конструктори, настільні ігри, автомобілі, ляльки й т.д.).
Всесвітній день поширення інформації про м'язову дистрофію Дюшенна
Це свято відзначається по всьому світу 7 вересня. Основне його завдання – поширення інформації про один з найважчих типів м'язової дистрофії, в тому числі про важливість ранньої діагностики та щоденної підтримувальної терапії. М'язова дистрофія Дюшенна – генетичне захворювання, назване на честь французького лікаря-невролога, який у 1861 році першим його описав.
День Тита Листопадника
7 вересня православна церква вшановує пам'ять святого Тита, одного з 70 апостолів, який також відомий як учень Святого Павла. У народі цей день називають Тит Листопадник, а ще Гріборост або Замолоткі. В цей день було заведено збирати в лісі гриби й плести кошики.
Прикмети на 7 вересня
Перелітні птахи сідають на землю 7 вересня – погода буде ясною.
Якщо ж вони сидять на дахах будинків – чекайте негоди.
Багато грибів у лісах – відповідно до прикмет, потрібно очікувати затяжної та холодної зими.
Якщо людина народилася в день Тита, то, прикмети говорять, щастя прийде до неї в зрілому віці. В якості талісмана таким людям варто носити бурштин.
Що не можна робити 7 вересня
У цей день не варто займатися будівництвом.
Не можна викидати залишки їжі зі столу.
Також 7 вересня не можна відмовляти в допомозі та обманювати
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