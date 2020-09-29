Що не можна робити на свято Віра, Надія, Любов: прикмети на 30 вересня

30 вересня в Україні і світі відзначають кілька свят. Православні християни вшановують пам'ять святих дів Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії, які постраждали в II столітті в Римі. Також в країні відзначається День усиновлення, а за народним календарем – Вселенські жіночі іменини.

Народні повір'я розкажуть, якою буде погода найближчим часом. У цей день існують певні заборони. Про те, що не можна робити 30 вересня і докладніше про свята – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Віра, Надія, Любов та Софія 2020: традиції свята

Православні шанують пам'ять чотирьох мучениць – християнок Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Язичницький правитель Риму Адріан намагався схилити їх до своєї віри, але не отримавши згоди, наказав катувати трьох дівчаток до смерті.

Віра, Надія, Любов та матір їх Софія. Seldon.News

Віру, Надію і Любов піддали жорстким тортурам, а Софію змушували дивитися на це. Їхня мати Софія померла через три дні біля могили, поки Бог не прийняв її душу. Всі чотири великомучениці зараховані до лику святих. Мощі святих мучениць з 777 року покояться в Ельзасі, Франція, в церкви Ешо.

День пам'яті мучениць Віри, Надії, Любові та Софії віруючі йдуть до церкви і звертаються з молитвами до святих про здоров'я дітей, сімейне щастя і про зцілення від безпліддя. Крім того, вважається, що молитви в цей день виліковують жіночі хвороби.

Жінки в церкві купували три свічки: дві з них ставили в храмі, а одну приносили додому. Її ставили на ніч в коровай, 40 раз читали над ним молитву, а вранці годували всю сім'ю. Вважалося, що якщо спекти такий коровай або пиріг до свята, в сім'ю повернуться взаєморозуміння і гармонія. При цьому не можна викидати крихти зі столу.

День усиновлення в Україні

День усиновлення в Україні. Pixabay

Вперше свято відзначалося 30 вересня 2009 року. З кожним роком в Україні зростає число сімей, які бажають взяти обділену батьківською ласкою дитину – суспільство стає гуманнішим. Сьогодні не існує проблеми з усиновленням дітей у віці до 5 років.

Вселенські жіночі іменини

На Русі в цей день святкували свої іменини багато дівчат і жінок, адже ці чотири імені були дуже популярними. Тому з часом в народі почали відзначати свято – Вселенські жіночі іменини. З ним вітали всіх жінок. Іменини святкували зазвичай три дні, прославляючи материнську мудрість і жіночі чесноти – віру, надію та любов.

У цей день кожній жінці належало поплакати про себе, про своїх рідних і близьких. Після цього з чистим серцем бралися за господарство, пекли іменинні пироги і кренделі.

Прикмети на 30 вересня

Журавлі відлетіли – на Покрову вдарить мороз.

Ранок похмурий – до гарної погоди на наступний день.

Білки линяють – до швидкого похолодання.

Суха погода – до пізньої зими.

Що не можна робити в день Віри, Надії, Любові та Софії 30 вересня

30 вересня в народі вважається поганим днем. Господині намагаються не займатися роботою по будинку, а замість цього йдуть до церкви і моляться про здоров'я дітей.

Не прийнято влаштовувати великі застілля, оскільки свято за своєю суттю трагічне.

Не можна сваритися, сперечатися, лаятися, злитися, лихословити.

На 30 вересня не призначають вінчання або заручини. У той же час домовлятися про весілля вважається доброю традицією.

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