Що не можна робити на свято Віра, Надія, Любов: прикмети на 30 вересня

30 вересня в Україні і світі відзначають кілька свят. Православні християни вшановують пам'ять святих дів Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії, які постраждали в II столітті в Римі. Також в країні відзначається День усиновлення, а за народним календарем – Вселенські жіночі іменини.

Народні повір'я розкажуть, якою буде погода найближчим часом. У цей день існують певні заборони. Про те, що не можна робити 30 вересня і докладніше про свята – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Віра, Надія, Любов та Софія 2020: традиції свята

Православні шанують пам'ять чотирьох мучениць – християнок Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Язичницький правитель Риму Адріан намагався схилити їх до своєї віри, але не отримавши згоди, наказав катувати трьох дівчаток до смерті.

Віру, Надію і Любов піддали жорстким тортурам, а Софію змушували дивитися на це. Їхня мати Софія померла через три дні біля могили, поки Бог не прийняв її душу. Всі чотири великомучениці зараховані до лику святих. Мощі святих мучениць з 777 року покояться в Ельзасі, Франція, в церкви Ешо.

День пам'яті мучениць Віри, Надії, Любові та Софії віруючі йдуть до церкви і звертаються з молитвами до святих про здоров'я дітей, сімейне щастя і про зцілення від безпліддя. Крім того, вважається, що молитви в цей день виліковують жіночі хвороби.

Жінки в церкві купували три свічки: дві з них ставили в храмі, а одну приносили додому. Її ставили на ніч в коровай, 40 раз читали над ним молитву, а вранці годували всю сім'ю. Вважалося, що якщо спекти такий коровай або пиріг до свята, в сім'ю повернуться взаєморозуміння і гармонія. При цьому не можна викидати крихти зі столу.

День усиновлення в Україні

Вперше свято відзначалося 30 вересня 2009 року. З кожним роком в Україні зростає число сімей, які бажають взяти обділену батьківською ласкою дитину – суспільство стає гуманнішим. Сьогодні не існує проблеми з усиновленням дітей у віці до 5 років.

Вселенські жіночі іменини

На Русі в цей день святкували свої іменини багато дівчат і жінок, адже ці чотири імені були дуже популярними. Тому з часом в народі почали відзначати свято – Вселенські жіночі іменини. З ним вітали всіх жінок. Іменини святкували зазвичай три дні, прославляючи материнську мудрість і жіночі чесноти – віру, надію та любов.

У цей день кожній жінці належало поплакати про себе, про своїх рідних і близьких. Після цього з чистим серцем бралися за господарство, пекли іменинні пироги і кренделі.

Прикмети на 30 вересня

Журавлі відлетіли – на Покрову вдарить мороз.

Ранок похмурий – до гарної погоди на наступний день.

Білки линяють – до швидкого похолодання.

Суха погода – до пізньої зими.

Що не можна робити в день Віри, Надії, Любові та Софії 30 вересня

30 вересня в народі вважається поганим днем. Господині намагаються не займатися роботою по будинку, а замість цього йдуть до церкви і моляться про здоров'я дітей.

Не прийнято влаштовувати великі застілля, оскільки свято за своєю суттю трагічне.

Не можна сваритися, сперечатися, лаятися, злитися, лихословити.

На 30 вересня не призначають вінчання або заручини. У той же час домовлятися про весілля вважається доброю традицією.

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